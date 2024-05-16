Тони Кроос — о скандале в полуфинале ЛЧ: Гнев «Баварии» оправдан

«Отработали эпизод плохо. Нужно было позволить игре продолжаться. Я вижу в основном ошибку линейного судьи. Когда он поднял флаг, рефери доверился ему, думая, что был трехметровый офсайд. Гнев “Баварии” в некоторой степени оправдан, потому что нужно было дать в этой ситуации доиграть до конца.



Не могу сказать, выключились ли все из эпизода, потому что свисток раздался очень рано. Можно было сказать, что расслабились все, кто защищал ворота», — приводит слова Крооса Bayern & Germany в одной из соцсетей.