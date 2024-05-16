Тони Кроос — о скандале в полуфинале ЛЧ: Гнев «Баварии» оправдан
Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал судейский скандал в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1).
Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал судейский скандал в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1).
«Отработали эпизод плохо. Нужно было позволить игре продолжаться. Я вижу в основном ошибку линейного судьи. Когда он поднял флаг, рефери доверился ему, думая, что был трехметровый офсайд. Гнев “Баварии” в некоторой степени оправдан, потому что нужно было дать в этой ситуации доиграть до конца.
Не могу сказать, выключились ли все из эпизода, потому что свисток раздался очень рано. Можно было сказать, что расслабились все, кто защищал ворота», — приводит слова Крооса Bayern & Germany в одной из соцсетей.
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель также остался недоволен судейством.
«Это абсолютная катастрофа. Эпизод необходимо было доиграть до конца. Это правило. Ассистент арбитра допустил ошибку, а главный судья допустил вторую. Настоящая катастрофа», — приводит слова Тухеля журналист Флориан Плеттенберг в одной из соцсетей.
Напомним, в концовке встречи первый ассистент судьи Томаш Листкевич сигнализировал об офсайде во время атаки «Баварии», а главный арбитр Шимон Марциняк дал свисток. Сразу после свистка защитник мюнхенцев Маттейс де Лигт забил гол в ворота «сливочных».
В финале турнира «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.