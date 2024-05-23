Игроки «Аталанты» отпраздновали победу в Лиге Европы в раздевалке: видео

«Аталанта» разгромила «Байер» со счетом 3:0 в финальном матче Лиги Европы, который прошел в Дублине, 22 мая. Все голы в матче забил нигерийский нападающий Адемола Лукман. Итальянский клуб прервал рекордную серию леверкузенцев без поражений из 51 матча.

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провел весь матч на скамейке запасных. Он стал первым российским игроком с 2016 года, выигравшим еврокубок. Последним был Денис Черышев, который победил с «Реалом» в Лиге чемпионов.

«Дело не в том, что мы победили, а в том, как мы победили! Мы обыграли “Ливерпуль”, когда они были на первом месте в турнирной таблице, “Спортинг”, а теперь “Байер” из Леверкузена… мы очень гордимся этим», — приводит слова Гасперини журналист Фабрицио Романо в одной из соцсетей.