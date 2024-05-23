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13:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Миранчук выложил фото из самолета с кубком Лиги Европы

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук опубликовал фото с кубком Лиги Европы в самолете.

Байер
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24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии

«Неужели я все еще сплю?» — подписал публикацию футболист.

Источник: Соцсети

«Аталанта» обыграла «Байер» в финальном матче Лиги Европы, который прошел вчера, 22 мая, в Дублине. Все голы в решающей встрече забил нигерийский нападающий Адемола Лукман. Итальянский клуб прервал рекордную серию леверкузенцев без поражений из 51 матча.

28-летний Миранчук провел всю игру на скамейке запасных. Агент футболиста Вадим Шпинев прокомментировал решение главного тренера Джан Пьеро Гасперини не выпускать полузащитника на поле.

«Очень важно было, чтобы Леша сыграл, он готовился, мечтал и грезил этой надеждой. Завоевание европейского кубка клубом — это ценно и полезно. К сожалению, все сильно расстроены, что мистер Гасперини поступил именно так. Это лежит на его совести. Леша внес огромный вклад в общую победу. Мы рады за него, за близких. Все будет хорошо, — приводит слова Шпинева “Матч ТВ”.

В завершившемся розыгрыше Лиги Европы Миранчук провел 10 матчей и записал на свой счет три результативные передачи. Он ассистировал партнерам в матче группового этапа против «Ракува» (4:0) и в обеих встречах ⅛ финала против «Спортинга» (1:1, 2:1).

Аталанта
3:0
Первый тайм: 2:0
Байер
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