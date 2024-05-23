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16:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Антон Миранчук отреагировал на победу брата в Лиге Европы

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поздравил брата Алексея с победой в Лиге Европы.

Аталанта
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«Гордость наша» — подписал Антон фотографию Алексея из раздевалки с кубком Лиги Европы, которую выложил в соцсетях.

Алексей Миранчук в составе «Аталанты» стал первым российским игроком с 2016 года, выигравшим еврокубок. В финальном матче бергамаски обыграли леверкузенский «Байер» со счетом 3:0. Хет-трик в составе итальянского клуба оформил нигерийский нападающий Адемола Лукман. «Аталанта» прервала рекордную серию немецкого клуба без поражений из 51 матча.

28-летний Миранчук провел всю игру на скамейке запасных. В завершившемся розыгрыше Лиги Европы полузащитник провел 10 матчей и записал на свой счет три результативные передачи. Он ассистировал партнерам в матче группового этапа против «Ракува» (4:0) и в обеих встречах ⅛ финала против «Спортинга» (1:1, 2:1).

Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года. За команду из Бергамо футболист провел 96 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал 19 голевых передач. В прошлом сезоне Миранчук на правах аренды авступал за «Торино», где сыграл 31 игру, забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач.

Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до конца следующего сезона.

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