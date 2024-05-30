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09:42 (мск), источник: Sportmail.ru

«Реал» изолирует украинского вратаря от команды перед финалом ЛЧ

Мадридский «Реал» планирует отправиться в Лондон на финал Лиги чемпионов без украинского вратаря Андрея Лунина. Об этом сообщает Madrid Universal.

Реал
Боруссия ДЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: AP 2023

По информации источника, в понедельник у Лунина поднялась температура. В мадридском клубе опасаются, что 25-летний украинец может заразить других футболистов перед главной встречей сезона.

Футбол

Лига чемпионов 2023/2024
Финал, 1.06.2024, 22:00

Боруссия Д-Реал-

Отмечается, что в клубе рассматривают вариант, при котором Лунин сможет присоединиться к команде в день матча, если его самочувствие придет в норму. Однако из-за болезни его выход в стартовом составе на финальный матч больше не рассматривается — в воротах мадридцев сыграет Тибо Куртуа.

В финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» в субботу, 1 июня.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Лунин провел восемь матчей — два на групповом этапе и все шесть в плей-офф. В общей сложности украинец пропустил 10 мячей, дважды оставил свои ворота в неприкосновенности.

Куртуа восстановился от разрыва крестообразной связки и травмы мениска, из-за которых не играл около года. 32-летний бельгиец провел четыре матча в Ли Лиге, в которых не пропустил ни одного мяча.

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