Куртуа и Лунин вошли в заявку «Реала» на финал Лиги чемпионов

Как сообщается в официальном аккаунте мадридского клуба в социальных сетях, бельгийский голкипер Тибо Куртуа и Андрей Лунин вошли в заявку мадридского «Реала» на финальный матч Лиги чемпионов по футболу против дортмундской «Боруссии».

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что Лунин перенес болезнь, но должен вернуться в строй к игре с «Боруссией». Из-за простуды Лунин отправился в столицу Великобритании отдельно от команды.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Финал, 1.06.2024, 22:00 Боруссия Д - Реал -

Полностью заявка мадридского клуба выглядит следующим образом:

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Кепа Аррисабалага, Фран Гонсалес.

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Начо, Лукас Васкес, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди.

Полузащитники: Джуд Беллингем, Тони Кроос, Лука Модрич, Эдуарду Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Дани Себальос, Арда Гюлер, Марио Мартин.

Нападающие: Винисиус Жуниор, Родриго, Хоселу, Браим Диас.