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20:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Куртуа и Лунин вошли в заявку «Реала» на финал Лиги чемпионов

При этом украинский вратарь не полетел вместе с командой в Лондон.

Реал
Боруссия ДЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Как сообщается в официальном аккаунте мадридского клуба в социальных сетях, бельгийский голкипер Тибо Куртуа и Андрей Лунин вошли в заявку мадридского «Реала» на финальный матч Лиги чемпионов по футболу против дортмундской «Боруссии».

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что Лунин перенес болезнь, но должен вернуться в строй к игре с «Боруссией». Из-за простуды Лунин отправился в столицу Великобритании отдельно от команды.

Футбол

Лига чемпионов 2023/2024
Финал, 1.06.2024, 22:00

Боруссия Д-Реал-

Полностью заявка мадридского клуба выглядит следующим образом:

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Кепа Аррисабалага, Фран Гонсалес.

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Начо, Лукас Васкес, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди.

Полузащитники: Джуд Беллингем, Тони Кроос, Лука Модрич, Эдуарду Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Дани Себальос, Арда Гюлер, Марио Мартин.

Нападающие: Винисиус Жуниор, Родриго, Хоселу, Браим Диас.

Финал самого престижного еврокубка пройдет в субботу, 1 июня, на лондонском стадионе «Уэмбли» и начнется в 22 часа по московскому времени.

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