Куртуа и Лунин вошли в заявку «Реала» на финал Лиги чемпионов
При этом украинский вратарь не полетел вместе с командой в Лондон.
При этом украинский вратарь не полетел вместе с командой в Лондон.
Как сообщается в официальном аккаунте мадридского клуба в социальных сетях, бельгийский голкипер Тибо Куртуа и Андрей Лунин вошли в заявку мадридского «Реала» на финальный матч Лиги чемпионов по футболу против дортмундской «Боруссии».
Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что Лунин перенес болезнь, но должен вернуться в строй к игре с «Боруссией». Из-за простуды Лунин отправился в столицу Великобритании отдельно от команды.
Полностью заявка мадридского клуба выглядит следующим образом:
Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Кепа Аррисабалага, Фран Гонсалес.
Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Начо, Лукас Васкес, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди.
Полузащитники: Джуд Беллингем, Тони Кроос, Лука Модрич, Эдуарду Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Дани Себальос, Арда Гюлер, Марио Мартин.
Нападающие: Винисиус Жуниор, Родриго, Хоселу, Браим Диас.
Финал самого престижного еврокубка пройдет в субботу, 1 июня, на лондонском стадионе «Уэмбли» и начнется в 22 часа по московскому времени.