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13:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Платини: Чеферин и Инфантино думают только о деньгах

Бывший спортивный функционер Мишель Платини раскритиковал главу УЕФА Александера Чеферина и президента ФИФА Джанни Инфантино.

Чемпионат мира: таблица и календарь
Источник: AP 2023

«Я знаю многих менеджеров, знал их и раньше, но Чеферин и Инфантино — никто, они думают исключительно о деньгах. Они создали новую глупую Лигу чемпионов, в которой теперь слишком много матчей. Я бы хотел, чтобы футболом управляли люди с футбольным прошлым. Те, кто действительно разбирается в игре.

Сегодня же этот вид спорта находится в руках менеджеров без истории и тренеров, зацикленных на тактике. Мы должны отдать мяч ребёнку, как в свое время вручили фортепиано Моцарту. Тренеры сейчас умеют только рисовать на доске схематические рисунки, наполненные стрелками и движениями. Но футбол — это игра, так пускай футболисты играют свободно», — приводит слова Платини RMC Sport.

Жак Платини был президентом УЕФА с 2007 по 2016 год, когда был отстранен с занимаемой должности по коррупционному делу. Во время карьеры футболиста Платини выступал за «Нанси», «Сент-Этьен» и «Ювентус». Платини три года подряд получал награду «Золотой мяч» (1983, 1984, 1985), а в составе сборной Франции становился чемпионом Европы 1984 года.

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