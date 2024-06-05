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15:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Дюков заявил, что в России падает интерес к европейскому футболу

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что в России падает интерес к европейскому футболу из-за с отстранения команд от международных соревнований.

Лига чемпионов: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Какие-то матчи Евро буду смотреть. Безусловно, интерес к турниру без нашей сборной уменьшился. Это касается не только меня, а вообще в России падает интерес к европейскому футболу. Гораздо меньше болельщиков следят за Лигой чемпионов и другими турнирами. Не хочу сказать за всех, но много людей начали смотреть только с четвертьфинала плей-офф, а до этого не смотрели. Поскольку российские клубы не принимали участие в Лиге чемпионов, то и интерес к ней начал пропадать», — приводит слова Дюкова Sport24.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях.

Сборная России 7 июня проведет товарищеский матч с национальной командой Беларуси в Минске на стадионе «Динамо». Эта встреча станет второй для команды Валерия Карпина в 2024 году.

Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи континентального первенства примут 10 городов. Финал состоится в Берлине на «Олимпиаштадион».

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