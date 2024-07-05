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18:29 (мск), источник: Sportmail.ru

УЕФА допустил «Манчестер Сити» и «Жирону» до участия в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций допустил английский «Манчестер Сити» и испанскую «Жирону» до участия в Лиге чемпионов в сезоне‑2024/25. Об этом сообщает пресс‑служба организации.

Манчестер Сити
ЖиронаЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

Согласно регламенту УЕФА, два клуба не могут играть в одном еврокубковом турнире, если они принадлежат одному и тому же владельцу. По оценке экспертов, доля City Football Group в «Манчестер Сити» составляет 100%, а в «Жироне» — 47%.

УЕФА вынес решение в пользу допуска обоих клубов после того, как City Football Group внес «существенные изменения» и показал, что не имеет контроля или решающего влияния в одном из клубов.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций запретил «Манчестер Сити» и «Жироне» проводить между собой трансферы и аренды игроков. Ограничение действует до сентября 2025 года.

«Жирона» в минувшем сезоне Ла Лиги заняла третье место, завоевав право впервые в своей истории сыграть в еврокубках и сразу в самом престижном из них — Лиге чемпионов. «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы в очередной раз стал чемпионом Англии.

Компании City Football Group принадлежат 12 клубов: «Манчестер Сити», «Жирона», японский «Йокогама Маринос», бельгийский «Ломмел», китайский «Сычуань Цзюню», «Палермо», австралийский «Мельбурн Сити», уругвайский «Монтевидео Сити», «Нью-Йорк Сити» из США, французский «Труа», индийский «Мумбаи Сити» и бразильская «Баия».

Также УЕФА допустил к участию в Лиге Европы «Манчестер Юнайтед» и французскую «Ниццы». Владельцем обеих команд является компания Ineos.

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