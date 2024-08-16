Определились все пары плей-офф квалификации Лиги Европы и Лиги конференций

12 пар плей-офф квалификации Лиги Европы:
- «Динамо» Минск (Беларусь) — «Андерлехт» (Бельгия);
- «Ягеллония» (Польша) — «Аякс» (Нидерланды);
- «Лудогорец» (Болгария) — «Петрокуб» (Молдавия);
- «Лугано» (Швейцария) — «Бешикташ» (Турция);
- ЛАСК (Австрия) — «Стяуа» (Румыния);
- РФШ (Латвия) — АПОЭЛ (Кипр);
- «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — «ТСЦ Бачка Топола» (Сербия);
- ПАОК (Греция) — «Шэмрок Роверс» (Ирландия);
- «Ференцварош» (Венгрия) — «Борац Баня-Лука» (Босния и Герцеговина);
- «Мольде» (Норвегия) — «Эльфсборг» (Швеция);
- «Брага» (Португалия) — «Рапид» Вена (Австрия);
- «Виктория» Пльзень (Чехия) — «Хартс» (Шотландия).
24 пары плей-офф квалификации Лиги конференции:
- «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) — «Ларн» (Северная Ирландия);
- «Пюник» (Армения) — «Целе» (Словения);
- «Викингур» (Исландия) — «Санта-Колома» (Андорра);
- «Паневежис» (Литва) — «Нью Сэйнтс» (Уэльс);
- «КИ Клаксвик» (Фареры) — ХИК (Финляндия);
- «Омония» (Кипр) — «Зиря» (Азербайджан);
- «Витория Гимарайнш» (Португалия) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина);
- «Юргорден» (Швеция) — «Марибор» (Словения);
- «Санкт-Галлен» (Швейцария) — «Трабзонспор» (Турция);
- «Бранн» (Норвегия) — «Астана» (Казахстан);
- «Висла» (Польша) — «Серкль Брюгге» (Бельгия);
- «Ланс» (Франция) — «Панатинаикос» (Греция);
- «Легия» (Польша) — «Дрита» (Косово);
- «Млада-Болеслав» (Чехия) — «Пакш» (Венгрия);
- «Хэкен» (Швеция) — «Хайденхайм» (Германия);
- «Риека» (Хорватия) — «Олимпия» (Словения);
- «Сент-Патрикс» (Ирландия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция);
- «Копенгаген» (Дания) — «Килмарнок» (Шотландия);
- «Фиорентина» (Италия) — «Академия Пушкаша» (Венгрия);
- «Челси» (Англия) — «Серветт» (Швейцария);
- ЧФР (Румыния) — «Пафос» (Кипр);
- «Партизан» (Сербия) — «Гент» (Бельгия);
- «Кривбасс» (Украина) — «Бетис» (Испания);
- «Ноа» (Армения) — «Ружомберок» (Словакия).
Первые матчи пройдут 22 августа, ответные — 29 августа. Победители плей-офф квалификации напрямую выйдут в групповой этап. 12 проигравших команд, которые не пройдут плей-офф квалификации Лиги Европы, будут выступать в групповом этапе Лиги конференций.