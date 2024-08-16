Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Волейбол
Плавание
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Определились все пары плей-офф квалификации Лиги Европы и Лиги конференций

Стали известны все клубы, которые вышли в плей-офф квалификации Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА.

Источник: Reuters

12 пар плей-офф квалификации Лиги Европы:

  • «Динамо» Минск (Беларусь) — «Андерлехт» (Бельгия);
  • «Ягеллония» (Польша) — «Аякс» (Нидерланды);
  • «Лудогорец» (Болгария) — «Петрокуб» (Молдавия);
  • «Лугано» (Швейцария) — «Бешикташ» (Турция);
  • ЛАСК (Австрия) — «Стяуа» (Румыния);
  • РФШ (Латвия) — АПОЭЛ (Кипр);
  • «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — «ТСЦ Бачка Топола» (Сербия);
  • ПАОК (Греция) — «Шэмрок Роверс» (Ирландия);
  • «Ференцварош» (Венгрия) — «Борац Баня-Лука» (Босния и Герцеговина);
  • «Мольде» (Норвегия) — «Эльфсборг» (Швеция);
  • «Брага» (Португалия) — «Рапид» Вена (Австрия);
  • «Виктория» Пльзень (Чехия) — «Хартс» (Шотландия).

24 пары плей-офф квалификации Лиги конференции:

  • «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) — «Ларн» (Северная Ирландия);
  • «Пюник» (Армения) — «Целе» (Словения);
  • «Викингур» (Исландия) — «Санта-Колома» (Андорра);
  • «Паневежис» (Литва) — «Нью Сэйнтс» (Уэльс);
  • «КИ Клаксвик» (Фареры) — ХИК (Финляндия);
  • «Омония» (Кипр) — «Зиря» (Азербайджан);
  • «Витория Гимарайнш» (Португалия) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина);
  • «Юргорден» (Швеция) — «Марибор» (Словения);
  • «Санкт-Галлен» (Швейцария) — «Трабзонспор» (Турция);
  • «Бранн» (Норвегия) — «Астана» (Казахстан);
  • «Висла» (Польша) — «Серкль Брюгге» (Бельгия);
  • «Ланс» (Франция) — «Панатинаикос» (Греция);
  • «Легия» (Польша) — «Дрита» (Косово);
  • «Млада-Болеслав» (Чехия) — «Пакш» (Венгрия);
  • «Хэкен» (Швеция) — «Хайденхайм» (Германия);
  • «Риека» (Хорватия) — «Олимпия» (Словения);
  • «Сент-Патрикс» (Ирландия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция);
  • «Копенгаген» (Дания) — «Килмарнок» (Шотландия);
  • «Фиорентина» (Италия) — «Академия Пушкаша» (Венгрия);
  • «Челси» (Англия) — «Серветт» (Швейцария);
  • ЧФР (Румыния) — «Пафос» (Кипр);
  • «Партизан» (Сербия) — «Гент» (Бельгия);
  • «Кривбасс» (Украина) — «Бетис» (Испания);
  • «Ноа» (Армения) — «Ружомберок» (Словакия).

Первые матчи пройдут 22 августа, ответные — 29 августа. Победители плей-офф квалификации напрямую выйдут в групповой этап. 12 проигравших команд, которые не пройдут плей-офф квалификации Лиги Европы, будут выступать в групповом этапе Лиги конференций.