Определились все пары плей-офф квалификации Лиги Европы и Лиги конференций

Первые матчи пройдут 22 августа, ответные — 29 августа. Победители плей-офф квалификации напрямую выйдут в групповой этап. 12 проигравших команд, которые не пройдут плей-офф квалификации Лиги Европы, будут выступать в групповом этапе Лиги конференций.