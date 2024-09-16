Как хорошо вы знаете Лигу чемпионов

В этом году Лига чемпионов впервые пройдет в новом формате. Главное изменение заключается в отказе от группового этапа в его привычной форме. С сезона 2024/25 в общем этапе Лиги чемпионов будут участвовать 36 клубов, что даст возможность еще четырем командам соревноваться с лучшими из лучших. В общем, формат предыдущих розыгрышей остался в истории. Мы предлагаем проверить насколько внимательно вы следили за турниром все предыдущие годы? Вам необходимо догадаться, по какому признаку собраны варианты ответов, и назвать лишнее.