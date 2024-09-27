УЕФА наказал «Барселону» за нацистский баннер

Каталонский клуб оштрафован на 10 тыс. евро и лишен права продавать билеты своим болельщикам на следующий выездной матч Лиги чемпионов против «Црвены Звезды», который состоится 6 ноября в Белграде. Еще на один гостевой матч запрет на продажу билетов будет действовать условно с испытательным сроком один год.