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УЕФА наказал «Барселону» за нацистский баннер

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал «Барселону» за баннер болельщика на матче Лиги чемпионов с «Монако» (1:2). Об этом сообщает AS.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

Каталонский клуб оштрафован на 10 тыс. евро и лишен права продавать билеты своим болельщикам на следующий выездной матч Лиги чемпионов против «Црвены Звезды», который состоится 6 ноября в Белграде. Еще на один гостевой матч запрет на продажу билетов будет действовать условно с испытательным сроком один год.

Поводом для наказания послужил баннер, появившийся на гостевом секторе фанатов «Барселоны» во время матча с «Монако». На нем был изображен нацистский лозунг «Sieg Heil», но вместо первого слова было фамилия немецкого тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика.

Это уже не первый инцидент подобного характера на матчах «Барселоны» в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне УЕФА оштрафовал каталонцев на 25 тыс. евро «за нацистские приветствия и расистские жесты» в ответном четвертьфинальном матче против «Пари Сен-Жермен» (3:2).

Флик возглавил «Барселону» в мае 2024 года. Под руководством 59-летнего немецкого специалиста каталонцы провели восемь матчей, в которых одержали семь побед и потерпели одно поражение.

Во втором туре общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» дома сыграет со швейцарским клубом «Янг Бойз». Встреча состоится во вторник, 1 октября.

Монако
2:1
Первый тайм: 1:1
Барселона
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
19.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Stade Louis II
Главные тренеры
Ади Хюттер
Ханс-Дитер Флик
Голы
Монако
Магнес Аклиуш
(де Оливейра Кампос Вандерсон)
16′
Джордж Иленихенья
(де Оливейра Кампос Вандерсон)
71′
Барселона
Ламин Ямаль
(Марк Касадо)
28′
Составы команд
Монако
16
Филипп Кен
5
Тило Керер
17
Уилфрид Синго
22
Мохаммед Салису
6
Денис Закария
90+2′
11
Магнес Аклиуш
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
88′
13
Кристиан Мависса
7
Элисс Бен Сегир
30′
69′
12
Кайю Энрике
15
Ламин Камара
36′
46′
10
Александр Головин
18
Такуми Минамино
69′
9
Фоларин Балогун
90+6′
36
Бриль Эмболо
59′
21
Джордж Иленихенья
Барселона
1
Марк-Андре тер Штеген
5
Иньиго Мартинес
75′
23
Жюль Кунде
24
Эрик Гарсия
11′
17
Марк Касадо
85′
11
Рафинья
2
Пау Кубарси
80′
35
Херард Мартин
3
Алехандро Бальде
85′
88′
10
Ансу Фати
8
Педри
83′
14
Пабло Торре
19
Ламин Ямаль
80′
36
Серхи Домингес
9
Роберт Левандовски
80′
7
Ферран Торрес
Статистика
4
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
4
8
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
0
15
Фолы
14
7
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Аллард Линдхаут
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Барселона
Монако
Лига чемпионов: таблица и календарь