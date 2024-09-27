УЕФА наказал «Барселону» за нацистский баннер

Каталонский клуб оштрафован на 10 тыс. евро и лишен права продавать билеты своим болельщикам на следующий выездной матч Лиги чемпионов против «Црвены Звезды», который состоится 6 ноября в Белграде. Еще на один гостевой матч запрет на продажу билетов будет действовать условно с испытательным сроком один год.
Поводом для наказания послужил баннер, появившийся на гостевом секторе фанатов «Барселоны» во время матча с «Монако». На нем был изображен нацистский лозунг «Sieg Heil», но вместо первого слова было фамилия немецкого тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика.
Это уже не первый инцидент подобного характера на матчах «Барселоны» в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне УЕФА оштрафовал каталонцев на 25 тыс. евро «за нацистские приветствия и расистские жесты» в ответном четвертьфинальном матче против «Пари Сен-Жермен» (3:2).
Флик возглавил «Барселону» в мае 2024 года. Под руководством 59-летнего немецкого специалиста каталонцы провели восемь матчей, в которых одержали семь побед и потерпели одно поражение.
Во втором туре общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» дома сыграет со швейцарским клубом «Янг Бойз». Встреча состоится во вторник, 1 октября.