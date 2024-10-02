Энрике прокомментировал провальную игру Доннаруммы в матче с «Арсеналом»

«Не хочу выделять никого конкретно. Это мое поражение, я беру всю ответственность на себя. Поражение абсолютно заслуженное. Доннарумма сыграл так же, как и все его партнеры по команде — на минимальном уровне. Соперник был лучше — это одна из лучших команд в мире, особенно по игре в воздухе. Невозможно добиться приемлемого результата, если ты не выигрываешь единоборства. Защитники предугадывали наши атаки, нашим нападающим ни разу не удалось обыграть соперника», — сказал Энрике после матча.