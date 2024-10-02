Энрике прокомментировал провальную игру Доннаруммы в матче с «Арсеналом»

Оба мяча в этой встрече были забиты в первом тайме после грубых ошибок вратаря сборной Италии. В первом случае Доннарумма ошибся на выходе и позволил Каю Хаверцу переправить мяч головой в пустой угол ворот, а во втором итальянец пропустил после подачи со стандарта от Букайо Сака, не попав по мячу перчатками после того, как тот отскочил от газона.
«Не хочу выделять никого конкретно. Это мое поражение, я беру всю ответственность на себя. Поражение абсолютно заслуженное. Доннарумма сыграл так же, как и все его партнеры по команде — на минимальном уровне. Соперник был лучше — это одна из лучших команд в мире, особенно по игре в воздухе. Невозможно добиться приемлемого результата, если ты не выигрываешь единоборства. Защитники предугадывали наши атаки, нашим нападающим ни разу не удалось обыграть соперника», — сказал Энрике после матча.
Доннарумма вернулся в состав парижан после мышечной травмы, из-за которой он пропустил две недели. В трех последних матчах «ПСЖ» против «Жироны» (1:0), «Реймса» (1:1) и «Ренна» (3:1) итальянца подменял Матвей Сафонов. Матч против «Арсенала» россиянин провел на скамейке запасных.
«ПСЖ» потерпел первое поражение в текущем розыгрыше Лиги чемпионов и опустился на 18-е место в турнирной таблице. Следующим соперником команды Луиса Энрике станет ПСВ. Матч пройдет 22 октября в Париже.