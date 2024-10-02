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Энрике прокомментировал провальную игру Доннаруммы в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о неудачной игре вратаря своей команды Джанлуиджи Доннаруммы в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:2). Об этом сообщает RMC Sport.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Catherine Steenkeste/Getty Images

Оба мяча в этой встрече были забиты в первом тайме после грубых ошибок вратаря сборной Италии. В первом случае Доннарумма ошибся на выходе и позволил Каю Хаверцу переправить мяч головой в пустой угол ворот, а во втором итальянец пропустил после подачи со стандарта от Букайо Сака, не попав по мячу перчатками после того, как тот отскочил от газона.

«Не хочу выделять никого конкретно. Это мое поражение, я беру всю ответственность на себя. Поражение абсолютно заслуженное. Доннарумма сыграл так же, как и все его партнеры по команде — на минимальном уровне. Соперник был лучше — это одна из лучших команд в мире, особенно по игре в воздухе. Невозможно добиться приемлемого результата, если ты не выигрываешь единоборства. Защитники предугадывали наши атаки, нашим нападающим ни разу не удалось обыграть соперника», — сказал Энрике после матча.

Доннарумма вернулся в состав парижан после мышечной травмы, из-за которой он пропустил две недели. В трех последних матчах «ПСЖ» против «Жироны» (1:0), «Реймса» (1:1) и «Ренна» (3:1) итальянца подменял Матвей Сафонов. Матч против «Арсенала» россиянин провел на скамейке запасных.

«ПСЖ» потерпел первое поражение в текущем розыгрыше Лиги чемпионов и опустился на 18-е место в турнирной таблице. Следующим соперником команды Луиса Энрике станет ПСВ. Матч пройдет 22 октября в Париже.

Арсенал
2:0
Первый тайм: 2:0
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
1.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Emirates Stadium
Главные тренеры
Микель Артета
Луис Энрике
Голы
Арсенал
Кай Хаверц
(Леандро Троссар)
20′
Букайо Сака
35′
Составы команд
Арсенал
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
33
Риккардо Калафьори
76′
29
Кай Хаверц
41
Деклан Райс
11
Габриел Мартинелли
12
Юррьен Тимбер
46′
15
Якуб Кивер
5
Томас Партей
64′
23
Микель Мерино
7
Букайо Сака
90′
49
Майлс Льюис-Скелли
19
Леандро Троссар
74′
9
Габриэл Жезус
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
5
Маркиньос
25
Нуну Мендеш
51
Вильян Пачо
19
Ли Кан Ин
33
Уоррен Заир-Эмери
87
Жоау Невеш
29
Брэдли Барколя
14
Дезире Дуэ
64′
8
Фабиан Руис
77′
17
Витор Феррейра Витинья
64′
23
Рандаль Коло Муани
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
11
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
5
6
Фолы
8
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПСЖ
Арсенал
Лига чемпионов: таблица и календарь