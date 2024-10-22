Головин не попал в стартовый состав на матч Лиги чемпионов

«Монако» огласил стартовый состав на матч Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой». Российский полузащитник Александр Головин начнет встречу на скамейке запасных.
«Монако»: Маецки, Вандерсон, Синго, Керер, Кайо Энрике, Камара, Закария, Аклиуш, Бен-Сегир, Минамино, Эмболо.
В первом туре Лиги чемпионов «Монако» обыграл «Барселону» со счетом 2:1, а во втором туре сыграл вничью с «Динамо Загреб» (2:2).
28-летний Александр Головин перешел в «Монако» в летом 2018 года. В октябре полузащитник продлил контракт с клубом до лета 2029 года. В общей сложности Головин провел за монегасков 211 матчей, в которых забил 31 мяч и сделал 39 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Головина в 30 миллионов евро.