Головин не попал в стартовый состав на матч Лиги чемпионов

28-летний Александр Головин перешел в «Монако» в летом 2018 года. В октябре полузащитник продлил контракт с клубом до лета 2029 года. В общей сложности Головин провел за монегасков 211 матчей, в которых забил 31 мяч и сделал 39 результативных передач.