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Головин не попал в стартовый состав на матч Лиги чемпионов

Матч «Монако» — «Црвена Звезда» начнется 22 октября в 19:45 по московскому времени.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Монако» огласил стартовый состав на матч Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой». Российский полузащитник Александр Головин начнет встречу на скамейке запасных.

«Монако»: Маецки, Вандерсон, Синго, Керер, Кайо Энрике, Камара, Закария, Аклиуш, Бен-Сегир, Минамино, Эмболо.

В первом туре Лиги чемпионов «Монако» обыграл «Барселону» со счетом 2:1, а во втором туре сыграл вничью с «Динамо Загреб» (2:2).

28-летний Александр Головин перешел в «Монако» в летом 2018 года. В октябре полузащитник продлил контракт с клубом до лета 2029 года. В общей сложности Головин провел за монегасков 211 матчей, в которых забил 31 мяч и сделал 39 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Головина в 30 миллионов евро.

Монако
Црвена Звезда
Лига чемпионов: таблица и календарь