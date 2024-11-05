Фанаты «Баварии» решили бойкотировать матч ЛЧ против «Шахтера»

Сайт фанатского движения болельщиков «Баварии» Südkurve München обнародовал призыв с требованием бойкотировать из-за высокой стоимости билетов на игру. Стоимость самого дешевого билета на матч для фанатов «Баварии» на сидячие места составляет 105 евро (11,3 тыс. рублей), на стоячие места — 52 евро (5,6 тыс. рублей). При этом цены билетов на матч «Шахтера» против «Аталанты» составили 28 евро (3 тыс. рублей), против «Янг Бойз» — 31 евро (3,3 тыс. рублей).
«Значительная часть активной южной трибуны не сможет посетить выездной матч против “Шахтера” из-за ценовой ситуации. Динамическая система ценообразования в сочетании с высокой базовой ценой билетов на этот матч создает непропорциональный рост цены по сравнению с другими домашними матчами “Шахтера” в еврокубках. Болельщики “Баварии” не дайте себя обмануть и бойкотируйте выездной матч “Шахтера”. За честные цены — против наценок на топовые матчи», — сказано в заявлении.
За сутки на призыв ультрас «Баварии» откликнулось около 36 тыс. фанатов, отменивших свои запросы на покупку билетов.
Встреча, в которой «Шахтер» должен быть номинальным хозяином, пройдет в Гельзенкирхене 10 декабря. Вместимость местного стадиона «Фельтинс-Арена» составляет чуть более 62 тыс. человек.
После трех сыгранных матчей «Бавария» имеет в своем активе три набранных очка и занимает 23-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Шахтер» с одним набранным баллом располагается на 30-й строчке.
В среду, 6 ноября, «Бавария» дома сыграет с «Бенфикой», а «Шахтер» примет «Янг Бойз».