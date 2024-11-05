Фанаты «Баварии» решили бойкотировать матч ЛЧ против «Шахтера»

«Значительная часть активной южной трибуны не сможет посетить выездной матч против “Шахтера” из-за ценовой ситуации. Динамическая система ценообразования в сочетании с высокой базовой ценой билетов на этот матч создает непропорциональный рост цены по сравнению с другими домашними матчами “Шахтера” в еврокубках. Болельщики “Баварии” не дайте себя обмануть и бойкотируйте выездной матч “Шахтера”. За честные цены — против наценок на топовые матчи», — сказано в заявлении.