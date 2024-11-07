Болельщик «Баварии» скончался во время матча ЛЧ с «Бенфикой»

Инцидент произошел в самом начале матча, когда один из болельщиков мюнхенской команды перенес сердечный приступ. Бригада врачей на протяжении 20 минут безуспешно пыталась оказать ему помощь на трибуне.
«Примерно через час после финального свистка чемпионы Германии получили печальное известие о том, что фанат скончался по дороге в больницу. “Бавария” находится в трауре вместе с его родственниками», — сказано в заявлении клуба.
После произошедшего фанаты «Баварии» решили до конца матча отказаться от активной поддержки команды.
После четырех матчей «Бавария» имеет в своем активе шесть очков и занимает 17-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. 26 ноября мюнхенцы дома сыграют с «ПСЖ».