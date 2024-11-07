Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Болельщик «Баварии» скончался во время матча ЛЧ с «Бенфикой»

Пресс-служба «Баварии» сообщила о смерти одного из фанатов во время домашнего матча общего этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:0).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

Инцидент произошел в самом начале матча, когда один из болельщиков мюнхенской команды перенес сердечный приступ. Бригада врачей на протяжении 20 минут безуспешно пыталась оказать ему помощь на трибуне.

«Примерно через час после финального свистка чемпионы Германии получили печальное известие о том, что фанат скончался по дороге в больницу. “Бавария” находится в трауре вместе с его родственниками», — сказано в заявлении клуба.

После произошедшего фанаты «Баварии» решили до конца матча отказаться от активной поддержки команды.

После четырех матчей «Бавария» имеет в своем активе шесть очков и занимает 17-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. 26 ноября мюнхенцы дома сыграют с «ПСЖ».

Бавария
1:0
Первый тайм: 0:0
Бенфика
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
6.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Allianz Arena
Главные тренеры
Венсан Компани
Бруну Лаже
Голы
Бавария
Джамал Мусиала
(Гарри Кейн)
67′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
2
Дайот Упамекано
3
Ким Мин Джэ
19
Альфонсо Дэйвис
6
Йозуа Киммих
16
Жоау Пальинья
27
Конрад Лаймер
9
Гарри Кейн
42
Джамал Мусиала
73′
90′
25
Томас Мюллер
7
Серж Гнабри
72′
11
Кингсли Коман
17
Майкл Олисе
56′
10
Лерой Сане
Бенфика
1
Анатолий Трубин
3
Альваро Каррерас
4
Антониу Силва
30
Николас Отаменди
44
Томаш Араужу
8
Фредрик Эурснес
28
Исса Каборе
26′
46′
37
Ян-Никлас Бесте
10
Оркун Кекчю
71′
79′
9
Артур Кабрал
85
Ренату Санчеш
86′
32
Бенхамин Рольхейсер
7
Зеки Амдуни
46′
14
Вангелис Павлидис
17
Керем Актюркоглу
56′
11
Анхель Ди Мария
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
23
Удары (всего)
1
10
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
0
8
Фолы
8
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бавария
Бенфика
Лига чемпионов: таблица и календарь