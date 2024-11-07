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Луис Энрике: объяснить поражение «ПСЖ» от «Атлетико» я не могу

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал домашнее поражение от мадридского «Атлетико» в Лиге чемпионов (1:2). Об этом сообщает RMC Sport.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Парижане потерпели второе поражение в этом розыгрыше Лиги чемпионов, пропустив решающий мяч на третьей добавленной минуте.

«У меня просто нет слов. Думаю, что во всех трех наших домашних матчах мы были намного сильнее соперников, но в этот раз нам не повезло. Завтра мы встанем и пойдем дальше. Осталось четыре матча. Пока у нас еще остаются игры, мы будем бороться до конца. Но это трудно объяснить. Я в футболе больше 30 лет и не могу этого объяснить. Это просто невезение. Мы были намного сильнее нашего соперника. Результат совершенно несправедлив», — сказал Энрике.

После четырех матчей «ПСЖ» имеет в своем активе четыре очка и занимает 25-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. 26 ноября парижане на выезде сыграют с мюнхенской «Баварией».

ПСЖ
1:2
Первый тайм: 1:1
Атлетико
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
6.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Диего Симеоне
Голы
ПСЖ
Уоррен Заир-Эмери
(Усман Дембеле)
14′
Атлетико
Науэль Молина
18′
Анхель Корреа
(Антуан Гризманн)
90+3′
Составы команд
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
5
Маркиньос
25
Нуну Мендеш
51
Вильян Пачо
17
Витор Феррейра Витинья
29
Брэдли Барколя
11
Марко Асенсио
67′
8
Фабиан Руис
33
Уоррен Заир-Эмери
73′
23
Рандаль Коло Муани
87
Жоау Невеш
67′
19
Ли Кан Ин
10
Усман Дембеле
90′
14
Дезире Дуэ
Атлетико
13
Ян Облак
15
Клеман Лангле
16
Науэль Молина
8
Пабло Барриос
20
Аксель Витсель
7
Антуан Гризманн
15
Хави Галан
60′
23
Рейнилдо Мандава
4
Конор Галлахер
78′
12
Самуэл Лино
5
Родриго де Пауль
60′
6
Коке
19
Хулиан Альварес
67′
10
Анхель Корреа
87′
22
Джулиано Симеоне
60′
17
Родриго Рикельме
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
22
Удары (всего)
4
9
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
0
9
Фолы
11
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПСЖ
Атлетико
Лига чемпионов: таблица и календарь