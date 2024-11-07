Луис Энрике: объяснить поражение «ПСЖ» от «Атлетико» я не могу

«У меня просто нет слов. Думаю, что во всех трех наших домашних матчах мы были намного сильнее соперников, но в этот раз нам не повезло. Завтра мы встанем и пойдем дальше. Осталось четыре матча. Пока у нас еще остаются игры, мы будем бороться до конца. Но это трудно объяснить. Я в футболе больше 30 лет и не могу этого объяснить. Это просто невезение. Мы были намного сильнее нашего соперника. Результат совершенно несправедлив», — сказал Энрике.