Игроку «Барселоны» наложили 10 швов после матча ЛЧ: фото, видео

На 63-й минуте защитник «Црвены Звезды» Урош Спаич во время борьбы за мяч попал Кубарси шипами в лицо. 17-летний защитник не смог продолжить игру и покинул поле со льдом на щеке. В раздевалке врачи «Барселоны» наложили на лицо Кубарси десять швов, чтобы закрыть образовавшееся рассечение.