Игроку «Барселоны» наложили 10 швов после матча ЛЧ: фото, видео

На 63-й минуте защитник «Црвены Звезды» Урош Спаич во время борьбы за мяч попал Кубарси шипами в лицо. 17-летний защитник не смог продолжить игру и покинул поле со льдом на щеке. В раздевалке врачи «Барселоны» наложили на лицо Кубарси десять швов, чтобы закрыть образовавшееся рассечение.
Ожидается, что Кубарси пропустит выездной матч Ла Лиги против «Реал Сосьедада», который пройдет в воскресенье, 10 ноября. Кроме того, защитник может провести несколько матчей в защитной маске.
Кубарси является воспитанником «Барселоны». 17-летний испанец провел за первую команду сине-гранатовых 40 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.
После четырех матчей «Барселона» имеет в своем активе девять очков и занимает шестое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. 26 ноября каталонцы дома сыграют с «Брестом».