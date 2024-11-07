Кунде прокомментировал хет-трик из голевых передач в матче ЛЧ

«Всегда приятно помогать партнерам по команде, я много работаю над этим. Нужно отдать должное моим одноклубникам, они использовали свои шансы и забили важные голы», — сказал Кунде.
Жюль Кунде стал первым защитником за последние три года, которому удалось оформить ассистентский хет-трик в Лиге чемпионов. Последний такой случай был зафиксирован в ноябре 2021 года, когда защитник «Манчестер Сити» Жоау Кансело отдал три голевые передачи в матче против «Брюгге» (4:1).
После четырех матчей «Барселона» имеет в своем активе девять очков и занимает шестое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. 26 ноября каталонцы дома сыграют с «Брестом».