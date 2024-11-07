Кунде прокомментировал хет-трик из голевых передач в матче ЛЧ

Жюль Кунде стал первым защитником за последние три года, которому удалось оформить ассистентский хет-трик в Лиге чемпионов. Последний такой случай был зафиксирован в ноябре 2021 года, когда защитник «Манчестер Сити» Жоау Кансело отдал три голевые передачи в матче против «Брюгге» (4:1).