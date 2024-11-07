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Кунде прокомментировал хет-трик из голевых передач в матче ЛЧ

25-летний француз оформил ассистентский хет-трик во втором тайме за 23 минуты. На 53-й минуте Кунде помог забить Роберту Левандовскому, на 55-й ассистировал Рафинье, а на 76-й — Фермину Лопесу.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Nikola Krstic/MB Media/Getty Images

«Всегда приятно помогать партнерам по команде, я много работаю над этим. Нужно отдать должное моим одноклубникам, они использовали свои шансы и забили важные голы», — сказал Кунде.

Жюль Кунде стал первым защитником за последние три года, которому удалось оформить ассистентский хет-трик в Лиге чемпионов. Последний такой случай был зафиксирован в ноябре 2021 года, когда защитник «Манчестер Сити» Жоау Кансело отдал три голевые передачи в матче против «Брюгге» (4:1).

После четырех матчей «Барселона» имеет в своем активе девять очков и занимает шестое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. 26 ноября каталонцы дома сыграют с «Брестом».

Црвена Звезда
2:5
Первый тайм: 1:2
Барселона
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
6.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Rajko Mitic Stadium
Главные тренеры
Владан Милоевич
Ханс-Дитер Флик
Голы
Црвена Звезда
Силас Катомпа Мвумпа
(Раде Крунич)
27′
Фелисиу Милсон
(Соль Ен У)
84′
Барселона
Иньиго Мартинес
(Рафинья)
13′
Роберт Левандовски
43′
Роберт Левандовски
(Жюль Кунде)
53′
Рафинья
(Жюль Кунде)
55′
Фермин Лопес
(Жюль Кунде)
76′
Составы команд
Црвена Звезда
1
Марко I Илич
5
Урош Спаич
64′
24
Нассер Джига
66
Соль Ен У
6
Раде Крунич
21
Тими Макс Элшник
23
Милан Родич
59′
27
Фелисиу Милсон
8
Гелор Канга
72′
22
Далсиу
55
Андрия Максимович
72′
32
Лука Илич
9
Шериф Ндиай
61′
82′
73
Егор Пруцев
15
Силас Катомпа Мвумпа
82′
10
Александр Катаи
Барселона
13
Иньяки Пенья
5
Иньиго Мартинес
23
Жюль Кунде
35
Херард Мартин
17
Марк Касадо
19
Ламин Ямаль
2
Пау Кубарси
67′
36
Серхи Домингес
8
Педри
58′
16
Фермин Лопес
21
Френки де Йонг
67′
6
Гави
9
Роберт Левандовски
78′
18
Пау Виктор
11
Рафинья
58′
20
Дани Ольмо
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
4
Удары (всего)
22
2
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
3
1
Угловые
7
4
Фолы
12
9
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Барселона
Црвена Звезда
Лига чемпионов: таблица и календарь