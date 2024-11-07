Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суперкомпьютер считает «Ман Сити» фаворитом ЛЧ несмотря на разгром в Лиссабоне

Суперкомпьютер Opta обновил свой прогноз на итоги текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Главным претендентом на победу в турнире по версии искусственного интеллекта является «Манчестер Сити», чьи шансы на итоговый успех оцениваются в 19%. В пятерку фаворитов также входят «Ливерпуль» (17%), миланский «Интер» (12%), «Барселона» (9%) и лондонский «Арсенал» (8%).

Шансы действующего победителя ЛЧ мадридского «Реала» после поражения от «Милана» (1:3) оцениваются в 6%, как и лиссабонского «Спортинга».

После четырех матчей «Манчестер Сити» имеет в своем активе семь очков и занимает десятое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Во вторник, 5 ноября, команда Пепа Гвардиолы на выезде разгромно уступила «Спортингу». 26 ноября горожане дома сыграют с «Фейеноордом».

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в прошлогоднем финале обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0).

Спортинг
4:1
Первый тайм: 1:1
Манчестер Сити
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
5.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Jose Alvalade
Главные тренеры
Рубен Аморим
Хосеп Гвардиола
Голы
Спортинг
Виктор Дьекереш
38′
Максимилиано Араухо
46′
Виктор Дьекереш
49′
Виктор Дьекереш
81′
Манчестер Сити
Фил Фоден
4′
Нереализованные пенальти
Манчестер Сити
Эрлин Бреут Холанн
69′
Составы команд
Спортинг
1
Франко Исраэль
6
Зено Дебаст
26
Усман Диоманде
42
Мортен Юльманн
88′
8
Педру Гонсалвеш
55′
9
Виктор Дьекереш
2
Матеус Рейс
75′
3
Джерри Сен Жюст
5
Хидэмаса Морита
75′
23
Даниэл Браганса
17
Франсишку Тринкан
88′
19
Конрад Хардер
20
Максимилиано Араухо
73′
75′
21
Жени Катаму
57
Джовани Кенда
85′
72
Эдуарду Куарежма
Манчестер Сити
31
Эдерсон
24
Йошко Гвардиол
25
Мануэль Аканджи
66
Джамай Симпсон-Пьюзи
82
Рико Льюис
27
Матеус Нунес
79′
9
Эрлин Бреут Холанн
47
Фил Фоден
8
Матео Ковачич
45′
85′
17
Кевин Де Брейне
20
Бернарду Силва
77′
19
Илкай Гюндоган
26
Савио
73′
77′
11
Жереми Доку
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
20
6
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
11
8
Фолы
10
1
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спортинг
Манчестер Сити
Ливерпуль
Интер
Реал
Арсенал
Лига чемпионов: таблица и календарь