Суперкомпьютер считает «Ман Сити» фаворитом ЛЧ несмотря на разгром в Лиссабоне

Главным претендентом на победу в турнире по версии искусственного интеллекта является «Манчестер Сити», чьи шансы на итоговый успех оцениваются в 19%. В пятерку фаворитов также входят «Ливерпуль» (17%), миланский «Интер» (12%), «Барселона» (9%) и лондонский «Арсенал» (8%).
Шансы действующего победителя ЛЧ мадридского «Реала» после поражения от «Милана» (1:3) оцениваются в 6%, как и лиссабонского «Спортинга».
После четырех матчей «Манчестер Сити» имеет в своем активе семь очков и занимает десятое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Во вторник, 5 ноября, команда Пепа Гвардиолы на выезде разгромно уступила «Спортингу». 26 ноября горожане дома сыграют с «Фейеноордом».
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в прошлогоднем финале обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0).