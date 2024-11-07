Суперкомпьютер считает «Ман Сити» фаворитом ЛЧ несмотря на разгром в Лиссабоне

Главным претендентом на победу в турнире по версии искусственного интеллекта является «Манчестер Сити», чьи шансы на итоговый успех оцениваются в 19%. В пятерку фаворитов также входят «Ливерпуль» (17%), миланский «Интер» (12%), «Барселона» (9%) и лондонский «Арсенал» (8%).