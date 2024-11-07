Игрок «Спортинга» признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Шведский нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.
26-летний Дьекереш оформил хет-трик в ворота чемпионов Англии. В нынешнем сезоне швед принял участие в 17 матчах, в которых забил 23 мяча.
Дьекереш стал вторым шведским игроком после Златана Ибрагимовича, которому удалось оформить хет-трик в матче Лиги Чемпионов. Португальский клуб набрал в 4 играх 10 очков. Матч с «Манчестер Сити» стал последним еврокубковым для Рубена Аморима во главе зелено-белых — с 11 ноября 39-летний специалист займет должность главного тренера «Манчестер Юнайтед».
Второе место в голосовании, выявлявшем лучшего игрока недели в Лиге чемпионов, занял нападающий «Ливерпуля» Луис Диас, третье — форвард «Селтика» Николас-Геррит Кюн.