Игрок «Спортинга» признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Дьекереш стал вторым шведским игроком после Златана Ибрагимовича, которому удалось оформить хет-трик в матче Лиги Чемпионов. Португальский клуб набрал в 4 играх 10 очков. Матч с «Манчестер Сити» стал последним еврокубковым для Рубена Аморима во главе зелено-белых — с 11 ноября 39-летний специалист займет должность главного тренера «Манчестер Юнайтед».