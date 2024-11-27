Футболист «Байера» повторил результат Месси по голам в ЛЧ

Атакующий полузащитник «Байера» и сборной Германии Флориан Вирц оформил дубль в матче с «Зальцбургом» в 5-м туре Лиги чемпионов. Клуб из Леверкузена разгромил соперника со счетом 5:0.
Флориан Вирц отличился в Лиге чемпионов, соответственно, в 16-й и 17-й раз и сравнялся с Лионелем Месси по количеству мячей, забитых в возрасте до 22 лет. Выше в рейтинге бомбардиров до 22 лет в самом престижном еврокубковом турнире располагаются три футболиста — Эрлинг Холанд (23 гола), Килиан Мбаппе (21) и Роналдо (20).
Действующие чемпионы Германии набрали 10 очков в 5 турах Лиги чемпионов и в настоящий момент занимают 5-е место в общей таблице турнира. С 13 очками лидирует миланский «Интер».
27 ноября состоятся еще 9 матчей Лиги чемпионов. Главной встречи дня считается противостояние «Ливерпуля» и «Реала». Если английская команда не проиграет коллективу Карло Анчелотти, «Ливерпуль», вероятнее всего, возглавит турнирную таблицу Лиги чемпионов после 5 туров.