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Футболист «Байера» повторил результат Месси по голам в ЛЧ

21-летний Флориан Вирц повторил результат Лионеля Месси по голам в Лиге чемпионов в возрасте до 22 лет.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Атакующий полузащитник «Байера» и сборной Германии Флориан Вирц оформил дубль в матче с «Зальцбургом» в 5-м туре Лиги чемпионов. Клуб из Леверкузена разгромил соперника со счетом 5:0.

Флориан Вирц отличился в Лиге чемпионов, соответственно, в 16-й и 17-й раз и сравнялся с Лионелем Месси по количеству мячей, забитых в возрасте до 22 лет. Выше в рейтинге бомбардиров до 22 лет в самом престижном еврокубковом турнире располагаются три футболиста — Эрлинг Холанд (23 гола), Килиан Мбаппе (21) и Роналдо (20).

Действующие чемпионы Германии набрали 10 очков в 5 турах Лиги чемпионов и в настоящий момент занимают 5-е место в общей таблице турнира. С 13 очками лидирует миланский «Интер».

27 ноября состоятся еще 9 матчей Лиги чемпионов. Главной встречи дня считается противостояние «Ливерпуля» и «Реала». Если английская команда не проиграет коллективу Карло Анчелотти, «Ливерпуль», вероятнее всего, возглавит турнирную таблицу Лиги чемпионов после 5 туров.

Байер
5:0
Первый тайм: 3:0
Зальцбург
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
26.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
BayArena, 29211 зрителей
Главные тренеры
Хаби Алонсо
Пепейн Лейндерс
Голы
Байер
Флориан Вирц
8′
Алехандро Гримальдо
11′
Флориан Вирц
(Алехандро Гримальдо)
30′
Патрик Шик
(Джереми Фримпонг)
61′
Алейкс Гарсия
(Флориан Вирц)
72′
Составы команд
Байер
17
Матей Коварж
4
Джонатан Та
12
Эдмонд Тапсоба
20
Алехандро Гримальдо
8
Роберт Андрих
65′
34
Гранит Джака
3
Пьеро Хинкапье
67′
13
Артур
30
Джереми Фримпонг
68′
19
Натан Телла
10
Флориан Вирц
76′
40
Фрэнсис Оньека
25
Эсекиэль Паласиос
67′
24
Алейкс Гарсия
14
Патрик Шик
73′
29
Артем Степанов
Зальцбург
24
Александр Шлагер
6
Самсон Байду
70
Амар Дедич
91
Камиль Пентковски
30
Оскар Глух
49
Мусса Йео
58′
3
Алекса Терзич
46′
29
Даоуда Гуиндо
10
Бобби Кларк
46′
8
Стефан Байчетич
15
Мамади Диамбу
74′
7
Николас Капальдо
27
Люка Гурна-Дуат
46′
18
Мадс Бидструп
19
Карим Конате
16′
45
Доргелес Нене
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
29
Удары (всего)
6
13
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
3
11
Фолы
12
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Николай Балакин
(Украина, Киев)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Байер
Зальцбург
Лига чемпионов: таблица и календарь