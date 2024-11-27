СМИ в Европе раскритиковали Матвея Сафонова за матч с «Баварией»

Несколько французских изданий опубликовали обзорные статьи матча, где негодовали по поводу мяча «глупо», упущенного Сафоновым.
«Стена близко. А вот между штангами стены не было. Россиянин, который обошелся в 20 миллионов евро и прибыл из “Краснодара” с намерением стать игроком основного состава, был главным виновником гола, не поймав неожиданно “горячий” мяч и превратив угловой Киммиха в ассист для Кима. И трех его сейвов, включая последний, когда мяч отлетел в штангу, оказалось недостаточно, чтобы компенсировать этот промах», — написали в статье на портале La Gazzetta dello Sport.
Для Сафнова матч вышел действительно не самым удачным. Он показал наихудшую точность передач для вратаря «ПСЖ» в Лиге чемпионов за пять лет.
За 4 матча в текущем сезоне у голкипера три сухие встречи.