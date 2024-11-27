СМИ в Европе раскритиковали Матвея Сафонова за матч с «Баварией»

«Стена близко. А вот между штангами стены не было. Россиянин, который обошелся в 20 миллионов евро и прибыл из “Краснодара” с намерением стать игроком основного состава, был главным виновником гола, не поймав неожиданно “горячий” мяч и превратив угловой Киммиха в ассист для Кима. И трех его сейвов, включая последний, когда мяч отлетел в штангу, оказалось недостаточно, чтобы компенсировать этот промах», — написали в статье на портале La Gazzetta dello Sport.