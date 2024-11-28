Анчелотти поддержал Мбаппе после промаха с пенальти в ЛЧ

«Мбаппе сегодня хорошо сражался. У него есть поддержка от каждого из нас. Поражение стало справедливым результатом. Это была тяжелая игра для нас. Мы знали, что они в хорошей форме, думаю, что мы хорошо бились. Наше положение не сильно изменилось после поражения, потому что даже в случае победы нам было бы сложно обеспечить себе место в восьмерке лучших», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.