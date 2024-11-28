Анчелотти поддержал Мбаппе после промаха с пенальти в ЛЧ

Напомним, вчера, 27 ноября, «Реал» на выезде встречался с «Ливерпулем» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 0:2. В составе английского клуба голы забили Алексис Мак Аллистер (52-я минута) и Коди Гакпо (77).
На 61-й минуте нападающий мадридского клуба Килиан Мбаппе не сумел реализовать пенальти, его удар отбил вратарь «Ливерпуля» Куивин Келлехер. Спустя 9 минут 11-метровый не смог забить форвард мерсисайдцев Мохаммед Салах, мяч пролетел мимо ворот.
«Мбаппе сегодня хорошо сражался. У него есть поддержка от каждого из нас. Поражение стало справедливым результатом. Это была тяжелая игра для нас. Мы знали, что они в хорошей форме, думаю, что мы хорошо бились. Наше положение не сильно изменилось после поражения, потому что даже в случае победы нам было бы сложно обеспечить себе место в восьмерке лучших», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.
Проигранную вратарю «Ливерпуля» дуэль при исполнении пенальти итальянский тренер «Реала» объяснил недостатком уверенности Мбаппе в своих силах.
«Такая ошибка — недостаток уверенности. Когда дела идут не очень хорошо, лучше сыграть проще и не усложнять ситуацию. Килиан забил много пенальти. Порой можно не реализовать один. Ему надо продолжать работать, бороться, и неудачный этап останется позади. Нападающие часто промахиваются. Порой им трудно забить. Лекарство одно — терпение», — цитирует ESPN слова Анчелотти на послематчевой пресс-конференции.
«Ливерпуль» обыграл «Реал» впервые с 2009 года, тогда английский клуб дважды победил в ⅛ финала Лиги чемпионов (1:0, 4:0). После этого команды встречались в рамках турнира восемь раз, в семи играх победу одержал «Реал».
«Реал» занимает 24-е место в турнирной таблице ЛЧ. «Ливерпуль» располагается на первой строчке.