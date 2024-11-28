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Анчелотти поддержал Мбаппе после промаха с пенальти в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поддержал нападающего Килиана Мбаппе, который не реализовал 11-метровый удар в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, вчера, 27 ноября, «Реал» на выезде встречался с «Ливерпулем» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 0:2. В составе английского клуба голы забили Алексис Мак Аллистер (52-я минута) и Коди Гакпо (77).

На 61-й минуте нападающий мадридского клуба Килиан Мбаппе не сумел реализовать пенальти, его удар отбил вратарь «Ливерпуля» Куивин Келлехер. Спустя 9 минут 11-метровый не смог забить форвард мерсисайдцев Мохаммед Салах, мяч пролетел мимо ворот.

«Мбаппе сегодня хорошо сражался. У него есть поддержка от каждого из нас. Поражение стало справедливым результатом. Это была тяжелая игра для нас. Мы знали, что они в хорошей форме, думаю, что мы хорошо бились. Наше положение не сильно изменилось после поражения, потому что даже в случае победы нам было бы сложно обеспечить себе место в восьмерке лучших», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Проигранную вратарю «Ливерпуля» дуэль при исполнении пенальти итальянский тренер «Реала» объяснил недостатком уверенности Мбаппе в своих силах.

«Такая ошибка — недостаток уверенности. Когда дела идут не очень хорошо, лучше сыграть проще и не усложнять ситуацию. Килиан забил много пенальти. Порой можно не реализовать один. Ему надо продолжать работать, бороться, и неудачный этап останется позади. Нападающие часто промахиваются. Порой им трудно забить. Лекарство одно — терпение», — цитирует ESPN слова Анчелотти на послематчевой пресс-конференции.

«Ливерпуль» обыграл «Реал» впервые с 2009 года, тогда английский клуб дважды победил в ⅛ финала Лиги чемпионов (1:0, 4:0). После этого команды встречались в рамках турнира восемь раз, в семи играх победу одержал «Реал».

«Реал» занимает 24-е место в турнирной таблице ЛЧ. «Ливерпуль» располагается на первой строчке.

Ливерпуль
2:0
Первый тайм: 0:0
Реал
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
27.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Anfield
Главные тренеры
Арне Слот
Карло Анчелотти
Голы
Ливерпуль
Алексис Макаллистер
(Конор Брэдли)
52′
Коди Гакпо
(Эндрю Робертсон)
77′
Нереализованные пенальти
Ливерпуль
Мохамед Салах
70′
Реал
Килиан Мбаппе
61′
Составы команд
Ливерпуль
62
Кивин Келлехер
4
Виргил ван Дейк
5
Ибраима Конате
26
Эндрю Робертсон
10
Алексис Макаллистер
40′
38
Райан Гравенберх
18′
7
Луис Диас
11
Мохамед Салах
84
Конор Брэдли
87′
2
Джо Гомес
17
Кертис Джонс
83′
8
Доминик Собослаи
9
Дарвин Нуньес
13′
67′
18
Коди Гакпо
Реал
1
Тибо Куртуа
22
Антонио Рюдигер
35
Рауль Асенсио
13′
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
21
Браим Диас
9
Килиан Мбаппе
23
Ферлан Менди
70′
71′
20
Франсиско Гарсия
6
Эдуардо Камавинга
56′
19
Дани Себальос
80′
10
Лука Модрич
79′
16
Эндрик
90′
15
Арда Гюлер
56′
17
Лукас Васкес
Статистика
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
9
7
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
5
11
Фолы
10
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
Реал
Лига чемпионов: таблица и календарь