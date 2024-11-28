Ди Мария обогнал Месси по числу голевых передач в Лиге чемпионов

Ди Мария поучаствовал в двух голах «Бенфики», отдав пас на Кабрала и Амдуни. Таким образом на счету аргентинца 41 голевая передача в ЛЧ. Он обошел по этому показателю партнера по сборной Лионеля Месси, на счету которого 40 ассистов. Рекордсменом Лиги чемпионов по количеству результативных передач является Криштиану Роналду (42).