Ди Мария обогнал Месси по числу голевых передач в Лиге чемпионов

Напомним, вчера, 27 ноября, «Бенфика» на выезде встречалась с «Монако» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У португальского клуба отличились Вангелис Павлидис (48-я минута), Артур Кабрал (84) и Зеки Амдуни (88). У хозяев голы забили Элисс Бен-Сегир (13) и Сунгуту Магасса (67). На 58-й минуте с поля был удален защитник «Монако» Уилфрид Синго.
Ди Мария поучаствовал в двух голах «Бенфики», отдав пас на Кабрала и Амдуни. Таким образом на счету аргентинца 41 голевая передача в ЛЧ. Он обошел по этому показателю партнера по сборной Лионеля Месси, на счету которого 40 ассистов. Рекордсменом Лиги чемпионов по количеству результативных передач является Криштиану Роналду (42).
«Монако» занимает 8-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов с 10 очками. «Бенфика» располагается на 14-й строчке, набрав 9 очков. В следующем туре «Монако» сыграет в гостях против лондонского «Арсенала», «Бенфика» примет итальянскую «Болонью». Встречи пройдут 11 декабря.