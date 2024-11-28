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Ди Мария обогнал Месси по числу голевых передач в Лиге чемпионов

Полузащитник португальской «Бенфики» Анхель Ди Мария обогнал Лионеля Месси по числу результативных передач в Лиге чемпионов после матча с «Монако» (3:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, вчера, 27 ноября, «Бенфика» на выезде встречалась с «Монако» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У португальского клуба отличились Вангелис Павлидис (48-я минута), Артур Кабрал (84) и Зеки Амдуни (88). У хозяев голы забили Элисс Бен-Сегир (13) и Сунгуту Магасса (67). На 58-й минуте с поля был удален защитник «Монако» Уилфрид Синго.

Ди Мария поучаствовал в двух голах «Бенфики», отдав пас на Кабрала и Амдуни. Таким образом на счету аргентинца 41 голевая передача в ЛЧ. Он обошел по этому показателю партнера по сборной Лионеля Месси, на счету которого 40 ассистов. Рекордсменом Лиги чемпионов по количеству результативных передач является Криштиану Роналду (42).

«Монако» занимает 8-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов с 10 очками. «Бенфика» располагается на 14-й строчке, набрав 9 очков. В следующем туре «Монако» сыграет в гостях против лондонского «Арсенала», «Бенфика» примет итальянскую «Болонью». Встречи пройдут 11 декабря.

Монако
2:3
Первый тайм: 1:0
Бенфика
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
27.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Stade Louis II
Главные тренеры
Ади Хюттер
Бруну Лаже
Голы
Монако
Элисс Бен Сегир
(Александр Головин)
13′
Сунгуту Магасса
(Кристиан Мависса)
67′
Бенфика
Вангелис Павлидис
48′
Артур Кабрал
(Анхель Ди Мария)
84′
Зеки Амдуни
(Анхель Ди Мария)
88′
Составы команд
Монако
1
Радослав Маецки
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
5
Тило Керер
41′
17
Уилфрид Синго
42′
58′
10
Александр Головин
11
Магнес Аклиуш
12
Кайю Энрике
57′
13
Кристиан Мависса
79′
6
Денис Закария
41′
90′
21
Джордж Иленихенья
7
Элисс Бен Сегир
63′
22
Мохаммед Салису
15
Ламин Камара
57′
88
Сунгуту Магасса
36
Бриль Эмболо
63′
9
Фоларин Балогун
Бенфика
1
Анатолий Трубин
3
Альваро Каррерас
29′
6
Александр Ба
30
Николас Отаменди
44
Томаш Араужу
10
Оркун Кекчю
17
Керем Актюркоглу
42′
8
Фредрик Эурснес
85′
18
Леандру Баррейру
61
Флорентину
6′
65′
7
Зеки Амдуни
11
Анхель Ди Мария
90′
32
Бенхамин Рольхейсер
14
Вангелис Павлидис
65′
9
Артур Кабрал
Статистика
5
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
18
5
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
7
11
Фолы
8
1
Офсайды
6
Судейская бригада
Главный судья
Раде Обренович
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монако
Бенфика
Лига чемпионов: таблица и календарь