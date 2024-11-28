Анчелотти: «Реал» выйдет в плей-офф и будет бороться за трофей. Вот увидите

«Мне понравилась команда, потому что мы были конкурентоспособны. Это мало что меняет, потому что даже если бы мы выиграли… было бы сложно попасть в топ-8. “Реал” пройдет в следующий раунд и будет бороться за трофей, как и каждый год. Вот увидите», — передает слова Анчелотти известный журналист Фабрицио Романо.