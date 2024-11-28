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Анчелотти: «Реал» выйдет в плей-офф и будет бороться за трофей. Вот увидите

Накануне «сливочные» потерпели третье поражение в пяти матчах Лиги чемпионов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images

27 ноября «Реал» на выезде уступил «Ливерпулю» со счетом 0:2. Голы в этой встрече забивали Алексис Мак Аллистер и Коди Гакпо. Звездный нападающий испанского клуба Килиан Мбаппе не смог реализовать пенальти. Главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти высказался после поражения от английской команды.

«Мне понравилась команда, потому что мы были конкурентоспособны. Это мало что меняет, потому что даже если бы мы выиграли… было бы сложно попасть в топ-8. “Реал” пройдет в следующий раунд и будет бороться за трофей, как и каждый год. Вот увидите», — передает слова Анчелотти известный журналист Фабрицио Романо.

На данный момент испанский клуб занимает 24-е место, имея 6 очков после 5 матчей, забив 9 голов и пропустив столько же. После 8 туров основного этапа Лиги чемпионов 8 команд автоматически выйдут в ⅛ финала, команды с 9-го по 24-е место сыграют в дополнительном раунде за право участия в ⅛ финала. А те участники турнира, которые окажутся ниже 24-го места, покинут еврокубки в этом сезоне.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Реал» сыграет против «Аталанты» 10 декабря. Помимо итальянского клуба, «сливочным» предстоит встретиться с австрийским «Ред Буллом» и французским «Брестом».

Ливерпуль
2:0
Первый тайм: 0:0
Реал
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
27.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Anfield
Главные тренеры
Арне Слот
Карло Анчелотти
Голы
Ливерпуль
Алексис Макаллистер
(Конор Брэдли)
52′
Коди Гакпо
(Эндрю Робертсон)
77′
Нереализованные пенальти
Ливерпуль
Мохамед Салах
70′
Реал
Килиан Мбаппе
61′
Составы команд
Ливерпуль
62
Кивин Келлехер
4
Виргил ван Дейк
5
Ибраима Конате
26
Эндрю Робертсон
10
Алексис Макаллистер
40′
38
Райан Гравенберх
18′
7
Луис Диас
11
Мохамед Салах
84
Конор Брэдли
87′
2
Джо Гомес
17
Кертис Джонс
83′
8
Доминик Собослаи
9
Дарвин Нуньес
13′
67′
18
Коди Гакпо
Реал
1
Тибо Куртуа
22
Антонио Рюдигер
35
Рауль Асенсио
13′
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
21
Браим Диас
9
Килиан Мбаппе
23
Ферлан Менди
70′
71′
20
Франсиско Гарсия
6
Эдуардо Камавинга
56′
19
Дани Себальос
80′
10
Лука Модрич
79′
16
Эндрик
90′
15
Арда Гюлер
56′
17
Лукас Васкес
Статистика
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
9
7
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
5
11
Фолы
10
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Лига чемпионов: таблица и календарь