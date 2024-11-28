Анчелотти: «Реал» выйдет в плей-офф и будет бороться за трофей. Вот увидите

27 ноября «Реал» на выезде уступил «Ливерпулю» со счетом 0:2. Голы в этой встрече забивали Алексис Мак Аллистер и Коди Гакпо. Звездный нападающий испанского клуба Килиан Мбаппе не смог реализовать пенальти. Главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти высказался после поражения от английской команды.
«Мне понравилась команда, потому что мы были конкурентоспособны. Это мало что меняет, потому что даже если бы мы выиграли… было бы сложно попасть в топ-8. “Реал” пройдет в следующий раунд и будет бороться за трофей, как и каждый год. Вот увидите», — передает слова Анчелотти известный журналист Фабрицио Романо.
На данный момент испанский клуб занимает 24-е место, имея 6 очков после 5 матчей, забив 9 голов и пропустив столько же. После 8 туров основного этапа Лиги чемпионов 8 команд автоматически выйдут в ⅛ финала, команды с 9-го по 24-е место сыграют в дополнительном раунде за право участия в ⅛ финала. А те участники турнира, которые окажутся ниже 24-го места, покинут еврокубки в этом сезоне.
Следующий матч в Лиге чемпионов «Реал» сыграет против «Аталанты» 10 декабря. Помимо итальянского клуба, «сливочным» предстоит встретиться с австрийским «Ред Буллом» и французским «Брестом».