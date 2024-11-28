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Назван лучший футболист недели в Лиге чемпионов

21-летний полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц признан болельщиками лучшим футболистом пятой игровой недели в основном раунде Лиги чемпионов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Пресс-служба УЕФА назвала победителя в номинации лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Им стал полузащитник «Байера» и сборной Германии Флориан Вирц.

Немец в прошедшем матче с австрийским «Зальцбургом» (5:0) оформил дубль и отдал результативную передачу. Флориан Вирц отличился в Лиге чемпионов, соответственно, в 16-й и 17-й раз и сравнялся с Лионелем Месси по количеству мячей, забитых в возрасте до 22 лет. Выше в рейтинге бомбардиров до 22 лет в самом престижном еврокубковом турнире располагаются три футболиста — Эрлинг Холанд (23 гола), Килиан Мбаппе (21) и Роналдо (20).

Также на награду претендовали Матео Ретеги из «Аталанты», Малик Тилльман из ПСВ и Хулиан Альварес из «Атлетико». Все они сделали дубли в своих матчах.

Футболисты «Байера», действующие чемпионы Германии, набрали 10 очков в 5 турах Лиги чемпионов и в настоящий момент занимают 6-е место в общей таблице турнира. С 15 очками лидирует «Ливерпуль».

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Лига чемпионов: таблица и календарь