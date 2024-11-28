Назван лучший футболист недели в Лиге чемпионов

Немец в прошедшем матче с австрийским «Зальцбургом» (5:0) оформил дубль и отдал результативную передачу. Флориан Вирц отличился в Лиге чемпионов, соответственно, в 16-й и 17-й раз и сравнялся с Лионелем Месси по количеству мячей, забитых в возрасте до 22 лет. Выше в рейтинге бомбардиров до 22 лет в самом престижном еврокубковом турнире располагаются три футболиста — Эрлинг Холанд (23 гола), Килиан Мбаппе (21) и Роналдо (20).