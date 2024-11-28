Автобус «Реала» попал в ДТП после игры с «Ливерпулем»: видео

27 ноября «Реал» потерпел третье поражение в пяти матчах в Лиге чемпионов сезона-2024/25. Действующие победители турнира уступили в Ливерпуле со счетом 0:2. В общей таблице Лиги чемпионов подопечные Карло Анчелотти с 6 очками находятся на 24-м месте. Команды, которые по итогам 8 туров окажутся на 25-м месте и ниже, завершат выступления в еврокубках в нынешнем сезоне. При этом «Ливерпуль» с 15 очками занимает первое место, опережая на два балла миланский «Интер» и на три — «Барселону» и дортмундскую «Боруссию».