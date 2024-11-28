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Автобус «Реала» попал в ДТП после игры с «Ливерпулем»: видео

Автобус испанского клуба врезался в грузовик на автомагистрали М40.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Согласно сообщениям британской прессы, после матча с «Ливерпулем» произошло ДТП с участием автобуса мадридского клуба. В транспортное средство врезался грузовик. На борту автобуса не было ни спортсменов, ни обслуживающего персонала, поскольку он осуществлял перевозку формы команды.

Футболисты и работники «Реала» прибыли в Мадрид на борту самолета, в то время как автобус, который накануне доставил команду на стадион «Энфилд», самостоятельно отправился в обратный путь.

27 ноября «Реал» потерпел третье поражение в пяти матчах в Лиге чемпионов сезона-2024/25. Действующие победители турнира уступили в Ливерпуле со счетом 0:2. В общей таблице Лиги чемпионов подопечные Карло Анчелотти с 6 очками находятся на 24-м месте. Команды, которые по итогам 8 туров окажутся на 25-м месте и ниже, завершат выступления в еврокубках в нынешнем сезоне. При этом «Ливерпуль» с 15 очками занимает первое место, опережая на два балла миланский «Интер» и на три — «Барселону» и дортмундскую «Боруссию».

Ливерпуль
2:0
Первый тайм: 0:0
Реал
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
27.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Anfield
Главные тренеры
Арне Слот
Карло Анчелотти
Голы
Ливерпуль
Алексис Макаллистер
(Конор Брэдли)
52′
Коди Гакпо
(Эндрю Робертсон)
77′
Нереализованные пенальти
Ливерпуль
Мохамед Салах
70′
Реал
Килиан Мбаппе
61′
Составы команд
Ливерпуль
62
Кивин Келлехер
4
Виргил ван Дейк
5
Ибраима Конате
26
Эндрю Робертсон
10
Алексис Макаллистер
40′
38
Райан Гравенберх
18′
7
Луис Диас
11
Мохамед Салах
84
Конор Брэдли
87′
2
Джо Гомес
17
Кертис Джонс
83′
8
Доминик Собослаи
9
Дарвин Нуньес
13′
67′
18
Коди Гакпо
Реал
1
Тибо Куртуа
22
Антонио Рюдигер
35
Рауль Асенсио
13′
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
21
Браим Диас
9
Килиан Мбаппе
23
Ферлан Менди
70′
71′
20
Франсиско Гарсия
6
Эдуардо Камавинга
56′
19
Дани Себальос
80′
10
Лука Модрич
79′
16
Эндрик
90′
15
Арда Гюлер
56′
17
Лукас Васкес
Статистика
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
9
7
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
5
11
Фолы
10
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
Реал
Лига чемпионов: таблица и календарь