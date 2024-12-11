Анчелотти объяснил замену Мбаппе в первом тайме матча Лиги чемпионов

Мбаппе открыл счет в матче на 10-й минуте, забив свой юбилейный 50-й гол в Лиге чемпионов. На 36-й минуте француз был заменен на бразильца Родриго.
«У Мбаппе проблема с переутомлением, дискомфорт в области подколенного сухожилия. Это не кажется серьезным, посмотрим завтра. Он не мог ускоряться, это его немного беспокоило, и мы предпочли его поменять», — сказал Анчелотти.
Мбаппе перешел в «Реал» минувшим летом из «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. Он провел за «сливочных» 22 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал две голевые передачи.
«Реал» с девятью набранными очками занимает 18-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. В оставшихся турах команда Карло Анчелотти сыграет дома с «Зальцбургом» (22 января) и на выезде с «Брестом» (29 января).
В субботу, 14 декабря, «Реал» в Ла Лиге на выезде сыграет с «Райо Вальекано». Начало матча — в 23:00 по московскому времени.