Анчелотти объяснил замену Мбаппе в первом тайме матча Лиги чемпионов

«У Мбаппе проблема с переутомлением, дискомфорт в области подколенного сухожилия. Это не кажется серьезным, посмотрим завтра. Он не мог ускоряться, это его немного беспокоило, и мы предпочли его поменять», — сказал Анчелотти.