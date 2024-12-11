Мбаппе рассказал о травме, полученной в матче с «Аталантой»

«Серьезна ли травма? Понятия не имею, но будем надеяться, что ничего. Теперь дела идут так, как и должны идти. Это мадридский “Реал”. Я здесь, чтобы внести свой вклад помощью или чем-то еще. Сегодня мы все были очень хороши», — сказал Мбаппе.