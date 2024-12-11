Матч «Боруссия» — «Барселона» 11 декабря 2024 года: где смотреть и кто фаворит

Матч начнется в 23:00 мск и пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Главный арбитр встречи — француз Франуса Летексье.
Встречу «Боруссия» — «Барселона» в прямом эфире покажет Okko. Трансляция начнется в 22:00 мск.
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.
После пяти матчей общего этапа Лиги чемпионов обе команды находятся в зоне прямого выхода в ⅛ финала турнира. И «Боруссия» и «Барселона» одержали по четыре победы в Лиге чемпионов и потерпели по одному поражению.
Результаты прошедших матчей и расписание турнира вы можете найти здесь.
Оба клуба подходят к матчу с кадровыми потерями: продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы колена основной голкипер «Барселоны» Марк Андре Тер-Стеген, также игру пропустит полузащитник каталонцев Ансу Фати. «Боруссия» осталась без двух защитников: против «Барселоны» не сыграют Вальдемар Антон и Никлас Зюле.
Последний раз клубы встречались между собой в рамках Лиги чемпионов 2019 году на стадии группового этапа. Тогда один матч завершился с ничейный результатом, а один — победой каталонского клуба.
По версии букмекеров фаворитом встречи считается «Барселона». При этом наименее вероятным исходом матча Лиги чемпионов называют ничейный результат.