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Матч «Боруссия» — «Барселона» 11 декабря 2024 года: где смотреть и кто фаворит

В среду 11 декабря в рамках шестого тура общего этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» примет испанскую «Барселону».

Источник: Reuters

Матч начнется в 23:00 мск и пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Главный арбитр встречи — француз Франуса Летексье.

Встречу «Боруссия» — «Барселона» в прямом эфире покажет Okko. Трансляция начнется в 22:00 мск.
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.

После пяти матчей общего этапа Лиги чемпионов обе команды находятся в зоне прямого выхода в ⅛ финала турнира. И «Боруссия» и «Барселона» одержали по четыре победы в Лиге чемпионов и потерпели по одному поражению.

Результаты прошедших матчей и расписание турнира вы можете найти здесь.

Оба клуба подходят к матчу с кадровыми потерями: продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы колена основной голкипер «Барселоны» Марк Андре Тер-Стеген, также игру пропустит полузащитник каталонцев Ансу Фати. «Боруссия» осталась без двух защитников: против «Барселоны» не сыграют Вальдемар Антон и Никлас Зюле.

Последний раз клубы встречались между собой в рамках Лиги чемпионов 2019 году на стадии группового этапа. Тогда один матч завершился с ничейный результатом, а один — победой каталонского клуба.

По версии букмекеров фаворитом встречи считается «Барселона». При этом наименее вероятным исходом матча Лиги чемпионов называют ничейный результат.

Лига чемпионов: таблица и календарь