Матч «Ювентус» — «Манчестер Сити» 11 декабря 2024 года: где смотреть и кто фаворит

Не очень хорошо обстоят дела в национальном чемпионате и ЛЧ и у «Манчестер Сити». В последних шести играх «горожане» набрали 4 из 18 возможных очков, из-за чего они после удачного старта скатились на четвертое место в турнирной таблице. Отрыв от лидирующего «Ливерпуля» составляет 8 очков, при этом у мерсисайдцев есть матч в запасе, а значит, отставание «синих» от первого места может еще вырасти. В общей таблице Лиги чемпионов «Ман Сити» идет на 17-м месте. Подопечные Гвардиолы в трех стартовых играх разгромили «Слован» и «Спарту» (4:0 и 5:0, соответственно) и сыграли в нулевую ничью с миланским «Интером». Однако последние матчи вышли для английского клуба неудачными — в Лиссабоне «синие» потерпели болезненное поражение от «Спортинга» — 1:4, а также не довели до победы игру с «Фейеноордом» — 3:3, хотя по ходу игры вели — 3:0.