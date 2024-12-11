Матч «Ювентус» — «Манчестер Сити» 11 декабря 2024 года: где смотреть и кто фаворит

Стартовый свисток главного арбитра встречи француза Клемана Тюрпена прозвучит в 23 часа по московскому времени. Встреча пройдет в Турине на арене «Альянц Стадиум».
Матч «Ювентус» — «Манчестер Сити» в прямом эфире можно посмотреть на платформе Okko. Трансляция начнется в 22:00 мск.
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.
За всю историю «Ювентус» и «Манчестер Сити» встречались шесть раз. Трижды побеждали туринцы, еще раз сильнее были англичане, а дважды был зафиксирован ничейный исход. В последний раз команды играли между собой на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2015/16. В обоих встречах победа осталась за итальянским коллективом — 1:0 дома и 2:1 на выезде.
«Ювентус» остается единственной командой Серии A, которая до сих пор не проиграла в текущем сезоне. Однако обилие ничейных результатов не позволяют подопечным Тиаго Мотты подняться выше шестого места в турнирной таблице. Отставание от лидирующей «Аталанты» составляет 7 очков. В Лиге чемпионов «Старая синьора» с 8 баллами идет на 19-й строчке в общей таблице. Туринцы обыграли «ПСВ» и «Лейпциг», уступили «Штутгарту» и разошлись миром с «Лиллем» и «Астон Виллой».
Не очень хорошо обстоят дела в национальном чемпионате и ЛЧ и у «Манчестер Сити». В последних шести играх «горожане» набрали 4 из 18 возможных очков, из-за чего они после удачного старта скатились на четвертое место в турнирной таблице. Отрыв от лидирующего «Ливерпуля» составляет 8 очков, при этом у мерсисайдцев есть матч в запасе, а значит, отставание «синих» от первого места может еще вырасти. В общей таблице Лиги чемпионов «Ман Сити» идет на 17-м месте. Подопечные Гвардиолы в трех стартовых играх разгромили «Слован» и «Спарту» (4:0 и 5:0, соответственно) и сыграли в нулевую ничью с миланским «Интером». Однако последние матчи вышли для английского клуба неудачными — в Лиссабоне «синие» потерпели болезненное поражение от «Спортинга» — 1:4, а также не довели до победы игру с «Фейеноордом» — 3:3, хотя по ходу игры вели — 3:0.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. При этом победа «Ювентуса» оценена экспертами как наименее вероятный исход поединка в Турине.