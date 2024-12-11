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«Фантастическая игра». Капелло — о матче «Аталанта» — «Реал»

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло поделился впечатлениями от матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

10 декабря «Реал» на выезде со счетом 3:2 обыграл «Аталанту», которая после 15 туров Серии А лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии.

«Я увидел фантастическую игру. Видел две команды, которые стремились к цели и победе, которые прессинговали друг друга по всему полю. Техническое мастерство “Реала” преобладало, я никогда не видел, чтобы они играли с таким смирением, с такой решимостью», — приводит слова Капелло Sky Sport Italia.

«Прекрасный “Реал”, но и прекрасная “Аталанта”, которая не сдавалась и имела возможность сравнять счет до самого конца. Должен сказать, мне это понравилось: две команды, которые, владея мячом, стремились играть вперёд. “Нерадзурри” ушли побежденными, но с высоко поднятой головой», — добавил известный футбольный тренер.

«Реал» в 6 матчах Лиги чемпионов набрал 9 очков, обыграв также «Штутгарт» и дортмундскую «Боруссию». Подопечные Карло Анчелотти уступили «Лиллю», «Милану» и «Ливерпулю». У «Аталанты» 11 баллов — бергамаски были сильнее донецкого «Шахтера», «Штутгарта» и «Янг Бойз». Все победы коллектив Гасперини добыл на выезде. Дома «Аталанта», помимо последнего матча, сыграла в нулевую ничью с «Арсеналом» и «Селтиком».

Фабио Капелло возглавлял мадридский «Реал» с 1996-го по 1997 год, а также с 2006-го по 2007 год, дважды приводя «сливочных» к победе в Ла Лиге. Самым успешным в тренерской карьере Капелло был период работы с «Миланом» — 4 скудетто и победа в Лиге чемпионов в 1994 году. С 2012-го по 2015 год итальянец был главным тренером сборной России.

Аталанта
2:3
Первый тайм: 1:1
Реал
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
10.12.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Atleti Azzurri D'Italia
Главные тренеры
Джанпьеро Гасперини
Карло Анчелотти
Голы
Аталанта
Шарль Де Кетеларе
45+2′
Адемола Лукман
(Лазар Самарджич)
65′
Реал
Килиан Мбаппе
(Браим Диас)
10′
Винисиус Жуниор
56′
Джуд Беллингем
(Винисиус Жуниор)
59′
Составы команд
Аталанта
29
Марко Карнесекки
4
Исак Хин
23
Сеад Колашинац
13
Эдерсон
15
Мартен де Рон
11
Адемола Лукман
16
Рауль Белланова
75′
3
Одилон Коссуну
90+2′
19
Берат Джимсити
75′
77
Давиде Дзаппакоста
22
Маттео Руджери
87′
99
Николо Дзаньоло
8
Марио Пашалич
58′
24
Лазар Самарджич
17
Шарль Де Кетеларе
75′
32
Матео Ретеги
Реал
1
Тибо Куртуа
20
Франсиско Гарсия
22
Антонио Рюдигер
8
Федерико Вальверде
7
Винисиус Жуниор
17
Лукас Васкес
90+3′
14
Орельен Тшуамени
45+2′
5
Джуд Беллингем
87′
15
Арда Гюлер
19
Дани Себальос
84′
35
Рауль Асенсио
21
Браим Диас
84′
10
Лука Модрич
9
Килиан Мбаппе
36′
11
Родригу
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
20
Удары (всего)
10
9
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
2
15
Фолы
13
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Аталанта
Реал
Лига чемпионов: таблица и календарь