«Фантастическая игра». Капелло — о матче «Аталанта» — «Реал»

Фабио Капелло возглавлял мадридский «Реал» с 1996-го по 1997 год, а также с 2006-го по 2007 год, дважды приводя «сливочных» к победе в Ла Лиге. Самым успешным в тренерской карьере Капелло был период работы с «Миланом» — 4 скудетто и победа в Лиге чемпионов в 1994 году. С 2012-го по 2015 год итальянец был главным тренером сборной России.