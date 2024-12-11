«Фантастическая игра». Капелло — о матче «Аталанта» — «Реал»

10 декабря «Реал» на выезде со счетом 3:2 обыграл «Аталанту», которая после 15 туров Серии А лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии.
«Я увидел фантастическую игру. Видел две команды, которые стремились к цели и победе, которые прессинговали друг друга по всему полю. Техническое мастерство “Реала” преобладало, я никогда не видел, чтобы они играли с таким смирением, с такой решимостью», — приводит слова Капелло Sky Sport Italia.
«Прекрасный “Реал”, но и прекрасная “Аталанта”, которая не сдавалась и имела возможность сравнять счет до самого конца. Должен сказать, мне это понравилось: две команды, которые, владея мячом, стремились играть вперёд. “Нерадзурри” ушли побежденными, но с высоко поднятой головой», — добавил известный футбольный тренер.
«Реал» в 6 матчах Лиги чемпионов набрал 9 очков, обыграв также «Штутгарт» и дортмундскую «Боруссию». Подопечные Карло Анчелотти уступили «Лиллю», «Милану» и «Ливерпулю». У «Аталанты» 11 баллов — бергамаски были сильнее донецкого «Шахтера», «Штутгарта» и «Янг Бойз». Все победы коллектив Гасперини добыл на выезде. Дома «Аталанта», помимо последнего матча, сыграла в нулевую ничью с «Арсеналом» и «Селтиком».
Фабио Капелло возглавлял мадридский «Реал» с 1996-го по 1997 год, а также с 2006-го по 2007 год, дважды приводя «сливочных» к победе в Ла Лиге. Самым успешным в тренерской карьере Капелло был период работы с «Миланом» — 4 скудетто и победа в Лиге чемпионов в 1994 году. С 2012-го по 2015 год итальянец был главным тренером сборной России.