Гвардиола назвал причины поражения «Сити» в матче с «Ювентусом»

Встреча прошла 11 декабря на стадионе в Турине. В составе победителей голы забили Душан Влахович (53-я минута) и Уэстон Маккенни (75).
«Сегодня мы выглядели весьма уверенно. В отличие от предыдущих матчей, мы реже теряли мяч и занимали необходимые позиции. Однако против итальянских команд, которые всегда играют глубоко и компактно, играть непросто. Соперники отлично адаптируются к таким условиям. Тем не менее мы продолжали следовать своему стилю, хотя результат мог оказаться и более удачным.
Нам не хватило последнего паса и завершения атаки. Кроме того, мы допустили опасные моменты у своих ворот после переходов, но я искренне горд за своих игроков! Убежден, они отдали все силы», — приводит слова Гвардиолы BBC.
«Манчестер Сити» не может победить в трех матчах Лиги чемпионов подряд (два поражения и одна ничья), «Ювентус» прервал серию из трех игр без побед (две ничьи и одно поражение).
Команда из Турина набрала 11 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице ЛЧ, «Манчестер Сити» с 8 очками опустился на 22-ю строчку. В следующем туре «Ювентус» 21 января на выезде сыграет с бельгийским «Брюгге», «Манчестер Сити» 22 января примет французский «ПСЖ».