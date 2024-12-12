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Гвардиола назвал причины поражения «Сити» в матче с «Ювентусом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Ювентуса» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов (0:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла 11 декабря на стадионе в Турине. В составе победителей голы забили Душан Влахович (53-я минута) и Уэстон Маккенни (75).

«Сегодня мы выглядели весьма уверенно. В отличие от предыдущих матчей, мы реже теряли мяч и занимали необходимые позиции. Однако против итальянских команд, которые всегда играют глубоко и компактно, играть непросто. Соперники отлично адаптируются к таким условиям. Тем не менее мы продолжали следовать своему стилю, хотя результат мог оказаться и более удачным.

Нам не хватило последнего паса и завершения атаки. Кроме того, мы допустили опасные моменты у своих ворот после переходов, но я искренне горд за своих игроков! Убежден, они отдали все силы», — приводит слова Гвардиолы BBC.

«Манчестер Сити» не может победить в трех матчах Лиги чемпионов подряд (два поражения и одна ничья), «Ювентус» прервал серию из трех игр без побед (две ничьи и одно поражение).

Команда из Турина набрала 11 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице ЛЧ, «Манчестер Сити» с 8 очками опустился на 22-ю строчку. В следующем туре «Ювентус» 21 января на выезде сыграет с бельгийским «Брюгге», «Манчестер Сити» 22 января примет французский «ПСЖ».

Ювентус
2:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Сити
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
11.12.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Allianz Stadium
Главные тренеры
Тиагу Мотта
Хосеп Гвардиола
Голы
Ювентус
Душан Влахович
(Кенан Йылдыз)
53′
Уэстон Маккенни
(Тимоти Веа)
75′
Составы команд
Ювентус
29
Микеле Ди Грегорио
85′
4
Федерико Гатти
6
Данилу
15
Пьер Калюлю
37
Николо Савона
5
Мануэль Локателли
8
Тен Копмейнерс
15
Кенан Йылдыз
84′
51
Самуэль Мбангула
19
Кефрен Тюрам
69′
16
Уэстон Маккенни
7
Франсишку Консейсау
69′
22
Тимоти Веа
9
Душан Влахович
85′
26
Дуглас Луис
Манчестер Сити
31
Эдерсон
2
Кайл Уокер
3
Рубен Диаш
24
Йошко Гвардиол
82
Рико Льюис
17
Кевин Де Брейне
19
Илкай Гюндоган
20
Бернарду Силва
86′
9
Эрлин Бреут Холанн
10
Джек Грилиш
84′
87′
27
Матеус Нунес
11
Жереми Доку
78′
26
Савио
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
12
5
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
6
8
Фолы
7
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Ювентус
Лига чемпионов: таблица и календарь