Гвардиола назвал причины поражения «Сити» в матче с «Ювентусом»

«Сегодня мы выглядели весьма уверенно. В отличие от предыдущих матчей, мы реже теряли мяч и занимали необходимые позиции. Однако против итальянских команд, которые всегда играют глубоко и компактно, играть непросто. Соперники отлично адаптируются к таким условиям. Тем не менее мы продолжали следовать своему стилю, хотя результат мог оказаться и более удачным.



Нам не хватило последнего паса и завершения атаки. Кроме того, мы допустили опасные моменты у своих ворот после переходов, но я искренне горд за своих игроков! Убежден, они отдали все силы», — приводит слова Гвардиолы BBC.