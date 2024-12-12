Гвардиола: У меня проблемы со сном, и я плохо усваиваю пищу

Накануне в рамках 6-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» со счетом 0:2 уступил в гостевом матче «Ювентусу». Команда Хосепа Гвардиолы смогла одержать лишь одну победу в последних десяти матчах, потерпев семь поражений.
После ничьей с «Фейеноордом» (3:3) в Лиге чемпионов, когда «Сити» упустил победу со счета 3:0, каталонский специалист вышел к журналистам с расцарапанным лицом.
«Да, я расцарапал ногтями нос. Я человек, который иногда нервничает. У меня бывают плохие дни, я много ошибаюсь, и это делает меня нервным. Теряю ли я голову временами? Да. У меня проблемы со сном и пищеварением. Мне приходится есть легкую пищу. Вечером я ем только суп», — сказал Гвардиола в эфире Prime Video Sport.
«Я тот же тренер, что и пять месяцев назад. Я тот, кто выиграл чемпионство, и я не борюсь со своим душевным состоянием. Если оно скверное, значит, скверное. Однако я знаю, что это пройдет. Это относится и к ситуациям, когда я вне себя от радости. Я знаю, что это пройдет. Я убежден, что это будет год полный серьезных трудностей. Но мы должны обрести стабильность», — добавил главный тренер «Манчестер Сити».
Хосеп Гвардиола занимает должность главного тренера «горожан» с 2016 года. «Манчестер Сити» под его руководством 6 раз побеждал в Английской Премьер-лиге — в 2018-м, 2019-м, а также с 2021-го по 2024 год. Также Гвардиола в 2023 году привел «Манчестер Сити» к первой победе в истории клуба в Лиге чемпионов.
Недавно Гвардиола продлил трудовой договор с клубом на два сезона. После 15 туров «горожане» с 27 очками находятся на четвертом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 8 очков. При этом у «красных» есть матч в запасе, и отрыв подопечных испанца от лидера может еще увеличиться.