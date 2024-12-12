Гвардиола: У меня проблемы со сном, и я плохо усваиваю пищу

«Я тот же тренер, что и пять месяцев назад. Я тот, кто выиграл чемпионство, и я не борюсь со своим душевным состоянием. Если оно скверное, значит, скверное. Однако я знаю, что это пройдет. Это относится и к ситуациям, когда я вне себя от радости. Я знаю, что это пройдет. Я убежден, что это будет год полный серьезных трудностей. Но мы должны обрести стабильность», — добавил главный тренер «Манчестер Сити».