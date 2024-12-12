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Гвардиола: У меня проблемы со сном, и я плохо усваиваю пищу

Главный тренер «Манчестер Сити» рассказал о своем психологическом и физическом состоянии на фоне неудачной серии «горожан».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне в рамках 6-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» со счетом 0:2 уступил в гостевом матче «Ювентусу». Команда Хосепа Гвардиолы смогла одержать лишь одну победу в последних десяти матчах, потерпев семь поражений.

После ничьей с «Фейеноордом» (3:3) в Лиге чемпионов, когда «Сити» упустил победу со счета 3:0, каталонский специалист вышел к журналистам с расцарапанным лицом.

«Да, я расцарапал ногтями нос. Я человек, который иногда нервничает. У меня бывают плохие дни, я много ошибаюсь, и это делает меня нервным. Теряю ли я голову временами? Да. У меня проблемы со сном и пищеварением. Мне приходится есть легкую пищу. Вечером я ем только суп», — сказал Гвардиола в эфире Prime Video Sport.

«Я тот же тренер, что и пять месяцев назад. Я тот, кто выиграл чемпионство, и я не борюсь со своим душевным состоянием. Если оно скверное, значит, скверное. Однако я знаю, что это пройдет. Это относится и к ситуациям, когда я вне себя от радости. Я знаю, что это пройдет. Я убежден, что это будет год полный серьезных трудностей. Но мы должны обрести стабильность», — добавил главный тренер «Манчестер Сити».

Хосеп Гвардиола занимает должность главного тренера «горожан» с 2016 года. «Манчестер Сити» под его руководством 6 раз побеждал в Английской Премьер-лиге — в 2018-м, 2019-м, а также с 2021-го по 2024 год. Также Гвардиола в 2023 году привел «Манчестер Сити» к первой победе в истории клуба в Лиге чемпионов.

Источник: Marcus Brandt/picture alliance via Getty Images

Недавно Гвардиола продлил трудовой договор с клубом на два сезона. После 15 туров «горожане» с 27 очками находятся на четвертом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 8 очков. При этом у «красных» есть матч в запасе, и отрыв подопечных испанца от лидера может еще увеличиться.

Ювентус
2:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Сити
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
11.12.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Allianz Stadium
Главные тренеры
Тиагу Мотта
Хосеп Гвардиола
Голы
Ювентус
Душан Влахович
(Кенан Йылдыз)
53′
Уэстон Маккенни
(Тимоти Веа)
75′
Составы команд
Ювентус
29
Микеле Ди Грегорио
85′
4
Федерико Гатти
6
Данилу
15
Пьер Калюлю
37
Николо Савона
5
Мануэль Локателли
8
Тен Копмейнерс
15
Кенан Йылдыз
84′
51
Самуэль Мбангула
19
Кефрен Тюрам
69′
16
Уэстон Маккенни
7
Франсишку Консейсау
69′
22
Тимоти Веа
9
Душан Влахович
85′
26
Дуглас Луис
Манчестер Сити
31
Эдерсон
2
Кайл Уокер
3
Рубен Диаш
24
Йошко Гвардиол
82
Рико Льюис
17
Кевин Де Брейне
19
Илкай Гюндоган
20
Бернарду Силва
86′
9
Эрлин Бреут Холанн
10
Джек Грилиш
84′
87′
27
Матеус Нунес
11
Жереми Доку
78′
26
Савио
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
12
5
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
6
8
Фолы
7
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Лига чемпионов: таблица и календарь