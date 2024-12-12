Игроком недели в Лиге чемпионов признан футболист «Арсенала»

23-летний атакующий игрок «Арсенала» сделал дубль и отдал голевую передачу в матче с «Монако» (3:0) в рамках 6-го тура общего этапа.
Сака опередил нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна, оформившего дубль в матче со «Слованом», вингера «Баварии» Майкла Олисе (дубль и ассист в игре с «Шахтером») и вратаря «Бреста» Марко Бизота, отыгравшего «на ноль» во встрече с ПСВ.
Всего в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Сака принял участие в пяти матчах, в которых он забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Сака — воспитанник «Арсенала». Футболист с 7 лет находится в системе лондонского клуба. Букайо провел 247 матчей за взрослую команду, в которых забил 67 мячей и сделал 62 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 140 миллионов евро.