Игроком недели в Лиге чемпионов признан футболист «Арсенала»

Всего в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Сака принял участие в пяти матчах, в которых он забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Сака — воспитанник «Арсенала». Футболист с 7 лет находится в системе лондонского клуба. Букайо провел 247 матчей за взрослую команду, в которых забил 67 мячей и сделал 62 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 140 миллионов евро.