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Игроком недели в Лиге чемпионов признан футболист «Арсенала»

Во вторник и среду состоялись матчи шестого тура общего этапа Лиги чемпионов. Лучшим игроком недели был назван атакующий полузащитник «Арсенала» Букайо Сака.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

23-летний атакующий игрок «Арсенала» сделал дубль и отдал голевую передачу в матче с «Монако» (3:0) в рамках 6-го тура общего этапа.

Сака опередил нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна, оформившего дубль в матче со «Слованом», вингера «Баварии» Майкла Олисе (дубль и ассист в игре с «Шахтером») и вратаря «Бреста» Марко Бизота, отыгравшего «на ноль» во встрече с ПСВ.

Всего в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Сака принял участие в пяти матчах, в которых он забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Сака — воспитанник «Арсенала». Футболист с 7 лет находится в системе лондонского клуба. Букайо провел 247 матчей за взрослую команду, в которых забил 67 мячей и сделал 62 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 140 миллионов евро.

Арсенал
3:0
Первый тайм: 1:0
Монако
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
11.12.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Emirates Stadium
Главные тренеры
Микель Артета
Ади Хюттер
Голы
Арсенал
Букайо Сака
(Габриэл Жезус)
34′
Букайо Сака
(Кай Хаверц)
78′
Кай Хаверц
(Букайо Сака)
88′
Составы команд
Арсенал
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
15
Якуб Кивер
5
Томас Партей
23
Микель Мерино
60′
7
Букайо Сака
8
Мартин Эдегор
79′
53
Итан Нванери
41
Деклан Райс
64′
12
Юррьен Тимбер
49
Майлс Льюис-Скелли
64′
20
Жорже Луиз Фреллу Жоржиньо
9
Габриэл Жезус
73′
29
Кай Хаверц
11
Габриел Мартинелли
32′
64′
19
Леандро Троссар
Монако
1
Радослав Маецки
5
Тило Керер
12
Кайю Энрике
22
Мохаммед Салису
7
Элисс Бен Сегир
10
Александр Головин
11
Магнес Аклиуш
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
63′
81′
4
Йордан Тезе
88
Сунгуту Магасса
46′
18
Такуми Минамино
15
Ламин Камара
81′
8
Элиот Матазо
36
Бриль Эмболо
81′
21
Джордж Иленихенья
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
7
8
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
1
12
Фолы
7
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал
Лига чемпионов: таблица и календарь