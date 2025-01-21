Матч «Бенфика» — «Барселона» 21 января 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 23:00 мск и пройдет в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луш». Главный арбитр встречи — Данни Маккели из Нидерландов. Встречу «Бенфика» — «Барселона» в прямом эфире покажет Okko. Трансляция начнется в 22:00 мск.
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.
После шести матчей общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» занимает второе место, на ее счету 15 очков. «Бенфика» набрала 10 очков, она располагается на 15-м месте.
Результаты прошедших матчей и расписание турнира вы можете найти здесь.
На данный момент «Бенфика» находится в зоне выхода в плей-офф, но в случае неудач с «Барселоной» и «Ювентусом», португальская команда рискует выбыть из Лиги чемпионов. «Барселона» уже гарантировала себе проход в следующую стадию, при этом каталонцам важно не потерять место в топ-8, чтобы напрямую выйти в ⅛ финала.
Ожидается, что обе команды выйдут в составах, близких к оптимальным. У «Бенфики» восстановился от мышечной травмы Анхель Ди Мария, «Барселона» рассчитывает на атакующее трио Ямаль — Левандовски — Рафинья.
Букмекеры считают «Барселону» небольшим фаворитом, также они уверены, что обе команды забьют и что в этой встрече будет больше двух голов.