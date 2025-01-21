Матч «Бенфика» — «Барселона» 21 января 2025 года: когда начало и где смотреть

На данный момент «Бенфика» находится в зоне выхода в плей-офф, но в случае неудач с «Барселоной» и «Ювентусом», португальская команда рискует выбыть из Лиги чемпионов. «Барселона» уже гарантировала себе проход в следующую стадию, при этом каталонцам важно не потерять место в топ-8, чтобы напрямую выйти в ⅛ финала.