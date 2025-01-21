Матч «Атлетико» — «Байер» 21 января 2025 года: когда начало и где смотреть

«Атлетико» начал 2025 год с трех побед, в субботу команда Симеоне неожиданно уступила «Леганесу» 0:1. «Байер» в новом году не теряет очки, леверкузенцы победили «Боруссию» Дортмунд (3:2), «Майнц» (1:0) и «Боруссию» Менхенгладбах (3:1). «Атлетико» обычно успешно играет дома против немецких команд в еврокубках: 17 побед, 5 ничьих и 3 поражения. Последний раз мадридцы встречались с «Байером» в Лиге чемпионов осенью 2022 года. В Германии выиграли «аспириновые» (2:0), в Испании была ничья 2:2.