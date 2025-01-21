Матч «Атлетико» — «Байер» 21 января 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 23:00 мск и пройдет в Мадриде на стадионе «Метрополитано». Главный арбитр встречи — итальянец Давиде Масса. Игру «Атлетико» — «Байер» в прямом эфире покажет Okko. Трансляция начнется в 22:00 мск.
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.
После шести матчей общего этапа Лиги чемпионов «Атлетико» занимает 11-е место. Команда Диего Симеоне выиграла 4 матча и потерпела два поражения. «Байер» набрал на одно очко больше (13): он выиграл 4 матча, один раз сыграл вничью и один раз проиграл. Чемпион Германии находится в зоне прямого выхода в ⅛ финала, испанский клуб располагается в числе сеяных команд, которые выходят в раунд плей-офф.
Результаты прошедших матчей и расписание турнира вы можете найти здесь.
«Атлетико» начал 2025 год с трех побед, в субботу команда Симеоне неожиданно уступила «Леганесу» 0:1. «Байер» в новом году не теряет очки, леверкузенцы победили «Боруссию» Дортмунд (3:2), «Майнц» (1:0) и «Боруссию» Менхенгладбах (3:1). «Атлетико» обычно успешно играет дома против немецких команд в еврокубках: 17 побед, 5 ничьих и 3 поражения. Последний раз мадридцы встречались с «Байером» в Лиге чемпионов осенью 2022 года. В Германии выиграли «аспириновые» (2:0), в Испании была ничья 2:2.
По мнению букмекеров, сегодня больше шансов победить у «Атлетико» (коэффициент — 2,40), при этом вероятность ничьей и победы гостей одинаковая — 3,30.