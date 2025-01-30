«Атлетико» повторил клубный рекорд в ЛЧ 51-летней давности

Также в ⅛ финала вышли «Ливерпуль» (21 очко), «Барселона» (19), «Арсенал» (19), «Интер» (19), «Байер» (16), «Лилль» (16) и «Астон Вилла» (16).



В раунде плей-офф сыграют «Аталанта» (15), дортмундская «Боруссия» (15), мадридский «Реал» (15), «Бавария» (15), «Милан» (15), «ПСВ» (14), «ПСЖ “(13), “Бенфика” (13), “Монако” (13), “Брест” (13), “Фейеноорд” (13), “Ювентус” (12), “Селтик” (12), “Манчестер Сити” (11), “Спортинг” (11) и “Брюгге” (11).



Жеребьевка раунда плей-офф состоится 31 января. Первые матчи пройдут 11 и 12 февраля, ответные — 18 и 19 февраля. Игры ⅛ финала состоятся 4 и 5 марта, ответные — 11 и 12 марта.