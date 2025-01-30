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«Атлетико» повторил клубный рекорд в ЛЧ 51-летней давности

Мадридский «Атлетико» обыграл «Зальцбург» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов 4:1.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч прошел на стадионе в Зальцбурге. В составе гостей два мяча забил Антуан Гризманн (13-я минута, 45+1), еще по одному разу отличились Джованни Симеоне (5) и Маркос Льоренте (63). У хозяев отметился Адам Дагим (90+1).

Как сообщает Opta Sport, «Атлетико» повторил клубный рекорд в Лиге чемпионов 51-летней давности. Команда Диего Симеоне одержала три победы на выезде в рамках одного розыгрыша ЛЧ. Ранее матрасникам это удалось сделать в сезоне-1973/1974.

Кроме «Зальцбурга» «Атлетико» на выезде обыграл французский «ПСЖ» со счетом 2:1 и разгромил чешскую «Спарту» (6:0).

Мадридский «Атлетико» набрал 18 очков и напрямую вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, «Зальцбург» с 3 очками завершил участие в турнире.

Также в ⅛ финала вышли «Ливерпуль» (21 очко), «Барселона» (19), «Арсенал» (19), «Интер» (19), «Байер» (16), «Лилль» (16) и «Астон Вилла» (16).

В раунде плей-офф сыграют «Аталанта» (15), дортмундская «Боруссия» (15), мадридский «Реал» (15), «Бавария» (15), «Милан» (15), «ПСВ» (14), «ПСЖ “(13), “Бенфика” (13), “Монако” (13), “Брест” (13), “Фейеноорд” (13), “Ювентус” (12), “Селтик” (12), “Манчестер Сити” (11), “Спортинг” (11) и “Брюгге” (11).

Жеребьевка раунда плей-офф состоится 31 января. Первые матчи пройдут 11 и 12 февраля, ответные — 18 и 19 февраля. Игры ⅛ финала состоятся 4 и 5 марта, ответные — 11 и 12 марта.

Зальцбург
1:4
Первый тайм: 0:3
Атлетико
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
29.01.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Red Bull Arena (Wals-Siezenheim)
Главные тренеры
Томас Леч
Диего Симеоне
Голы
Зальцбург
Адам Дагим
(Александр Шлагер)
90+1′
Атлетико
Джулиано Симеоне
(Хулиан Альварес)
5′
Антуан Гризманн
(Джулиано Симеоне)
13′
Антуан Гризманн
(Самуэл Лино)
45+1′
Маркос Льоренте
(Родриго де Пауль)
63′
Составы команд
Зальцбург
24
Александр Шлагер
4
Хендри Бланк
66′
6
Самсон Байду
70
Амар Дедич
30
Оскар Глух
28
Адам Дагим
3
Алекса Терзич
85′
39
Леандро Моргалла
7
Николас Капальдо
58′
85′
8
Стефан Байчетич
15
Мамади Диамбу
58′
10
Бобби Кларк
45
Доргелес Нене
58′
16
Такуму Кавамура
49
Мусса Йео
67′
21
Петар Ратков
Атлетико
13
Ян Облак
3
Сесар Аспиликуэта
15
Клеман Лангле
24
Робен Ле Норман
6
Коке
14
Маркос Льоренте
5
Родриго де Пауль
67′
4
Конор Галлахер
7
Антуан Гризманн
67′
17
Родриго Рикельме
12
Самуэл Лино
81′
11
Тома Лемар
19
Хулиан Альварес
59′
16
Науэль Молина
22
Джулиано Симеоне
59′
9
Александр Серлот
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
12
3
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
5
10
Фолы
10
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Атлетико
Лига чемпионов: таблица и календарь