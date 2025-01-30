«Атлетико» повторил клубный рекорд в ЛЧ 51-летней давности

Матч прошел на стадионе в Зальцбурге. В составе гостей два мяча забил Антуан Гризманн (13-я минута, 45+1), еще по одному разу отличились Джованни Симеоне (5) и Маркос Льоренте (63). У хозяев отметился Адам Дагим (90+1).
Как сообщает Opta Sport, «Атлетико» повторил клубный рекорд в Лиге чемпионов 51-летней давности. Команда Диего Симеоне одержала три победы на выезде в рамках одного розыгрыша ЛЧ. Ранее матрасникам это удалось сделать в сезоне-1973/1974.
Кроме «Зальцбурга» «Атлетико» на выезде обыграл французский «ПСЖ» со счетом 2:1 и разгромил чешскую «Спарту» (6:0).
Мадридский «Атлетико» набрал 18 очков и напрямую вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, «Зальцбург» с 3 очками завершил участие в турнире.
Также в ⅛ финала вышли «Ливерпуль» (21 очко), «Барселона» (19), «Арсенал» (19), «Интер» (19), «Байер» (16), «Лилль» (16) и «Астон Вилла» (16).
В раунде плей-офф сыграют «Аталанта» (15), дортмундская «Боруссия» (15), мадридский «Реал» (15), «Бавария» (15), «Милан» (15), «ПСВ» (14), «ПСЖ “(13), “Бенфика” (13), “Монако” (13), “Брест” (13), “Фейеноорд” (13), “Ювентус” (12), “Селтик” (12), “Манчестер Сити” (11), “Спортинг” (11) и “Брюгге” (11).
Жеребьевка раунда плей-офф состоится 31 января. Первые матчи пройдут 11 и 12 февраля, ответные — 18 и 19 февраля. Игры ⅛ финала состоятся 4 и 5 марта, ответные — 11 и 12 марта.