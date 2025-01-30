«Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» или «Баварией» в плей-офф ЛЧ

При таких раскладах «Аталанта» или дортмундская «Боруссия» точно сыграет либо со «Спортингом», либо с «Брюгге». «Манчестер Сити» встретится с «Реалом» или «Баварией» (такие же два потенциальных соперника у «Селтика»). «ПСЖ» попадет на «Монако» или «Брест» (такие же два потенциальных соперника у «Бенфики»), а «Милан» сыграет с «Ювентусом» или с «Фейеноордом» (такие же два потенциальных соперника у ПСВ).