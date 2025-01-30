«Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» или «Баварией» в плей-офф ЛЧ

Напрямую в ⅛ финала вышли «Ливерпуль» (21 очко), «Барселона» (19), «Арсенал» (19), «Интер» (19), «Атлетико» (18), «Байер» (16), «Лилль» (16) и «Астон Вилла» (16).
В стыковых матчах сыграют «Аталанта» (15), дортмундская «Боруссия» (15), мадридский «Реал» (15), «Бавария» (15), «Милан» (15), «ПСВ» (14), «ПСЖ» (13), «Бенфика» (13), «Монако» (13), «Брест» (13), «Фейеноорд» (13), «Ювентус» (12), «Селтик» (12), «Манчестер Сити» (11), «Спортинг» (11) и «Брюгге» (11).
31 января состоится жеребьевка стыковых матчей. Пары будут частично определяться итоговыми местами на общем этапе. Например, команды, занявшие 9−10-е места, сыграют против тех клубов, которые заняли 23−24-е места; команды, занявшие 11−12-е место, встретятся с теми, кто занял 21−22-е место, и так далее.
При таких раскладах «Аталанта» или дортмундская «Боруссия» точно сыграет либо со «Спортингом», либо с «Брюгге». «Манчестер Сити» встретится с «Реалом» или «Баварией» (такие же два потенциальных соперника у «Селтика»). «ПСЖ» попадет на «Монако» или «Брест» (такие же два потенциальных соперника у «Бенфики»), а «Милан» сыграет с «Ювентусом» или с «Фейеноордом» (такие же два потенциальных соперника у ПСВ).
Первые матчи пройдут 11 и 12 февраля, ответные — 18 и 19 февраля. Жеребьевка ⅛ финала состоится 21 февраля. Игры ⅛ финала запланированы на 4 и 5 марта, ответные — 11 и 12 марта.