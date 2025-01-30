Стали известны лучшие бомбардиры общего этапа Лиги чемпионов

Гирасси сравнялся с форвардом «Барселоны» Робертом Левандовски. Оба футболиста отметились 9 забитыми мячами и возглавили список бомбардиров по итогам общего этапа ЛЧ. Восемь голов на счету полузащитника «Барселоны» Рафиньи, у нападающего мадридского «Реала» Винисиуса семь мячей. Остальные футболисты имеют на своем счету по шесть голов и меньше.