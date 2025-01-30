Стали известны лучшие бомбардиры общего этапа Лиги чемпионов

Серу Гирасси оформил дубль в матче с «Шахтером» (3:1) в рамках 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Гирасси сравнялся с форвардом «Барселоны» Робертом Левандовски. Оба футболиста отметились 9 забитыми мячами и возглавили список бомбардиров по итогам общего этапа ЛЧ. Восемь голов на счету полузащитника «Барселоны» Рафиньи, у нападающего мадридского «Реала» Винисиуса семь мячей. Остальные футболисты имеют на своем счету по шесть голов и меньше.
«Барселона» заняла второе место в турнирной таблице и напрямую вышла в ⅛ финала Лиги чемпионов. «Боруссия» заняла 10-ю строчку и сыграет в стыках. Также в ⅛ финала вышли «Ливерпуль» (21 очко), «Арсенал» (19), «Интер» (19), «Атлетико» (18), «Байер» (16), «Лилль» (16) и «Астон Вилла» (16).
В стыковых матчах кроме дортмундской «Боруссии» сыграют «Аталанта» (15), мадридский «Реал» (15), «Бавария» (15), «Милан» (15), ПСВ (14), «ПСЖ “(13), “Бенфика” (13), “Монако” (13), “Брест” (13), “Фейеноорд” (13), “Ювентус” (12), “Селтик” (12), “Манчестер Сити” (11), “Спортинг” (11) и “Брюгге” (11).
Жеребьевка раунда плей-офф состоится 31 января. Первые матчи пройдут 11 и 12 февраля, ответные — 18 и 19 февраля. Игры ⅛ финала состоятся 4 и 5 марта, ответные — 11 и 12 марта.