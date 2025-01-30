Гвардиола: «Ман Сити» сейчас не может выиграть Лигу чемпионов

«Сейчас мы не сможем выиграть Лигу чемпионов. Если брать тот год, когда мы победили, я все время думал только о победе. Я очень прагматичен, а реальность есть реальность. У соперников больше опыта, чем у нас. “Реал”, возможно, испытывал трудности, но в последних играх они вернулись к результатам, к своей игре. “Бавария” проводит невероятный сезон с Винни Компани. Если бы нам пришлось играть завтра, было бы сложно. Но через две недели я не знаю, каким будет соперник. Мы хорошо подготовимся, будем в форме, а там посмотрим, что будет», — цитирует Гвардиолу City Xtra.