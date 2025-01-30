Гвардиола: «Ман Сити» сейчас не может выиграть Лигу чемпионов

В заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграл с бельгийским «Брюгге». «Горожане» одержали волевую победу со счетом 3:1, уступая после первого тайма 0:1. Голы Матео Ковачича, Савиньо и автогол Хоэля Ордоньеса принесли британцам победу. Счет в матче открыл полузащитник бельгийцев Рафаэль Онидика.
Соперником «горожан» в стыковых матчах в результате жеребьевки будет либо «Бавария», либо «Реал».
«Сейчас мы не сможем выиграть Лигу чемпионов. Если брать тот год, когда мы победили, я все время думал только о победе. Я очень прагматичен, а реальность есть реальность. У соперников больше опыта, чем у нас. “Реал”, возможно, испытывал трудности, но в последних играх они вернулись к результатам, к своей игре. “Бавария” проводит невероятный сезон с Винни Компани. Если бы нам пришлось играть завтра, было бы сложно. Но через две недели я не знаю, каким будет соперник. Мы хорошо подготовимся, будем в форме, а там посмотрим, что будет», — цитирует Гвардиолу City Xtra.
Как сообщает The Sun, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сильно переживал за свою команду. По ходу встречи с «Брюгге» испанский специалист расцарапал себе лоб и голову. В ноябре тренер нанес себе царапины на лице по ходу поединка с «Фейеноордом» (3:3).
«Манчестер Сити» продолжит борьбу в первом раунде плей‑офф турнира: в стыковых матчах за право попасть в ⅛ финала. Также туда вышли другие команды, занявшие места с 9-го по 24-е, а именно: «Аталанта», «Боруссия Дортмунд», «Реал Мадрид», «Бавария», «Милан», «ПСВ Эйндховен», «ПСЖ», «Бенфика», «Монако», «Брест», «Фейеноорд», «Ювентус», «Селтик», «Спортинг», «Брюгге».