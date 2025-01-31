«Реал» сыграет с «Манчестер Сити» в стыковом раунде плей-офф ЛЧ

В 2020 году «Манчестер Сити» прошел «Реал» (4:2 по сумме двух матчей) в ⅛ финала Лиги чемпионов. В 2022 году команды сыграли в полуфинале, где «Реал» превзошел «Манчестер Сити» (6:5 по сумме двух матчей). В 2023 году клубы вновь встретились на той же стадии — дальше прошел «Манчестер Сити» (5:1 по сумме двух игр). В 2024 году «Реал» переиграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале в серии пенальти (3:3 — первый матч, 1:1 — второй, 5:4 по пенальти).