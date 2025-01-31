«Реал» сыграет с «Манчестер Сити» в стыковом раунде плей-офф ЛЧ

Состоялась жеребьевка стыковых матчей за выход в ⅛ финала плей-офф Лиги чемпионов.
- «Манчестер Сити» — «Реал» (Мадрид);
- «Брюгге» — «Аталанта»;
- «Спортинг» — «Боруссия» (Дортмунд);
- «Селтик» — «Бавария»;
- «Ювентус» — «ПСВ»;
- «Фейенорд» — «Милан»;
- «Брест» — «ПСЖ»;
- «Монако» — «Бенфика».
В составе «ПСЖ» и «Монако» выступление в Лиге чемпионов УЕФА продолжают футболисты сборной России — вратарь Матвей Сафонов и полузащитник Александр Головин соответственно.
«Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов. В плей-офф с «Манчестер Сити» мадридский клуб сыграет в четвертом розыгрыше главного европейского футбольного турнира подряд.
В 2020 году «Манчестер Сити» прошел «Реал» (4:2 по сумме двух матчей) в ⅛ финала Лиги чемпионов. В 2022 году команды сыграли в полуфинале, где «Реал» превзошел «Манчестер Сити» (6:5 по сумме двух матчей). В 2023 году клубы вновь встретились на той же стадии — дальше прошел «Манчестер Сити» (5:1 по сумме двух игр). В 2024 году «Реал» переиграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале в серии пенальти (3:3 — первый матч, 1:1 — второй, 5:4 по пенальти).
По итогам общего этапа Лиги чемпионов восемь лучших клубов напрямую вышли в ⅛ финала, еще 16 команд разыграют оставшиеся путевки в дополнительном раунде. Напрямую в ⅛ финала вышли «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла».
Первые матчи стыков пройдут