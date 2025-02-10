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УЕФА представил официальный мяч финала Лиги чемпионов

На официальном сайте УЕФА представлен мяч плей-офф и финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: adidas

Пресс-служба УЕФА показала мяч, которым будут играть в плей-офф и финале Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

11-го и 12 февраля состоятся первые стыковые матчи за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. В этом раунде определятся соперники «Ливерпуля», «Барселоны», «Арсенала», «Интера», «Атлетико», «Байера», «Лилля» и «Астон Виллы», которые попали в ⅛ финала напрямую.

Первые матчи стыков пройдут 11−12 февраля, ответные — 18−19 февраля. Игры ⅛ финала состоятся 4 и 5 марта, а ответные матчи запланированы на 11 и 12 марта.

Финал турнира пройдет 31 мая 2025 года на стадионе «Арена Мюнхен». Действующим победителем турнира является мадридский «Реал», который в финале был сильнее дортмундской «Боруссии».

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