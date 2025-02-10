УЕФА представил официальный мяч финала Лиги чемпионов

Пресс-служба УЕФА показала мяч, которым будут играть в плей-офф и финале Лиги чемпионов сезона-2024/2025.
11-го и 12 февраля состоятся первые стыковые матчи за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. В этом раунде определятся соперники «Ливерпуля», «Барселоны», «Арсенала», «Интера», «Атлетико», «Байера», «Лилля» и «Астон Виллы», которые попали в ⅛ финала напрямую.
Первые матчи стыков пройдут
Финал турнира пройдет 31 мая 2025 года на стадионе «Арена Мюнхен». Действующим победителем турнира является мадридский «Реал», который в финале был сильнее дортмундской «Боруссии».