УЕФА представил официальный мяч финала Лиги чемпионов

11-го и 12 февраля состоятся первые стыковые матчи за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. В этом раунде определятся соперники «Ливерпуля», «Барселоны», «Арсенала», «Интера», «Атлетико», «Байера», «Лилля» и «Астон Виллы», которые попали в ⅛ финала напрямую.