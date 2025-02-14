16-летний ирландец стал самым юным автором гола в еврокубках

Нунан отличился в возрасте 16 лет и 197 дней, на 21 день побив рекорд нападающего «‎Наполи» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку. В декабре 2009 года, будучи игроком «‎Андерлехта», он оформил дубль в ворота амстердамского «‎Аякса» (3:1) в матче группового этапа Лиги Европы. Родившемуся в 2008 году Нунану на тот момент было всего полтора года.