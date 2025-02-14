16-летний ирландец стал самым юным автором гола в еврокубках

16-летний футболист отличился в первом стыковом матче плей-офф Лиги конференций против норвежского «Мольде» (1:0). Он вышел в стартовом составе и на 57-й минуте забил единственный гол в этой встрече, замкнув прострел Дилана Уоттса на пустые ворота.
Нунан отличился в возрасте 16 лет и 197 дней, на 21 день побив рекорд нападающего «Наполи» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку. В декабре 2009 года, будучи игроком «Андерлехта», он оформил дубль в ворота амстердамского «Аякса» (3:1) в матче группового этапа Лиги Европы. Родившемуся в 2008 году Нунану на тот момент было всего полтора года.
Примечательно, что для Нунана этот матч был дебютным за «Шэмрок Роверс». В январе он перебрался туда из «Сент-Патрикс Атлетик». До этого в его активе была лишь одна сыгранная минута в Ирландской Премьер-лиге.
Нунан является одним из самых многообещающих ирландских футболистов. На его счету 10 забитых мячей в 15 матчах за юношеские сборные Ирландии U15 и U16.
Ответный стыковой матч между «Шэмрок Роверс» и «Мольде» пройдет в четверг, 20 февраля.