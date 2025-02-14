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16-летний ирландец стал самым юным автором гола в еврокубках

Нападающий «Шэмрок Роверс» Майкл Нунан установил рекорд еврокубков, став самым юным автором забитого мяча.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Marius Simensen/Sportsfile via Getty Images

16-летний футболист отличился в первом стыковом матче плей-офф Лиги конференций против норвежского «‎Мольде»‎ (1:0). Он вышел в стартовом составе и на 57-й минуте забил единственный гол в этой встрече, замкнув прострел Дилана Уоттса на пустые ворота.

Нунан отличился в возрасте 16 лет и 197 дней, на 21 день побив рекорд нападающего «‎Наполи» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку. В декабре 2009 года, будучи игроком «‎Андерлехта», он оформил дубль в ворота амстердамского «‎Аякса» (3:1) в матче группового этапа Лиги Европы. Родившемуся в 2008 году Нунану на тот момент было всего полтора года.

Примечательно, что для Нунана этот матч был дебютным за «‎Шэмрок Роверс». В январе он перебрался туда из «Сент-Патрикс Атлетик». До этого в его активе была лишь одна сыгранная минута в Ирландской Премьер-лиге.

Нунан является одним из самых многообещающих ирландских футболистов. На его счету 10 забитых мячей в 15 матчах за юношеские сборные Ирландии U15 и U16.

Ответный стыковой матч между «Шэмрок Роверс» и «Мольде» пройдет в четверг, 20 февраля.

Мольде
0:1
Первый тайм: 0:0
Шэмрок Роверс
Футбол, Лига конференций, Стыковые матчи
13.02.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Aker Stadion (Molde)
Главные тренеры
Пер-Матиас Хегмо
Стивен Брэдли
Голы
Шэмрок Роверс
Майкл Нунан
(Дилан Уоттс)
57′
Составы команд
Мольде
1
Якоб Карлстрем
4
Вальдемар Лунн
42′
26
Исак Хельстад Амундсен
16
Эмиль Брейвик
36′
17
Матс Меллер Дели
20
Кристиан Эриксен
18
Халлдор Стеневик
79′
28
Кристоффер Хауген
72′
21
Мартин Линнес
7
Магнус Вольфф Эйкрем
72′
10
Мадс Энггор
15
Маркус Коса
46′
5
Эрик Хестад
8
Фредрик Гульбраннсен
44′
19
Эйрик Хауган
48′
Шэмрок Роверс
1
Эдвард Макгинти
2
Джош Хонохэн
4
Роберту Лопеш
5
Ли Грейс
6
Дэн Клири
81′
8
Аарон Макинафф
22
Даниэл Мандройу
37′
21
Дэнни Грант
7
Дилан Уоттс
45+1′
69′
10
Грэм Берк
17
Мэттью Хили
88′
16
Гэри О`Нилл
31
Майкл Нунан
82′
9
Аарон Грин
Статистика
3
Желтые карточки
3
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
4
Удары (всего)
5
1
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
2
14
Фолы
8
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Андрис Трейманис
(Латвия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Мольде
Шэмрок Роверс
Лига конференций: таблица и календарь