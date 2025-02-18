Матч «Бавария» — «Селтик» 18 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 23:00 мск и пройдет на стадионе «Альянц Арена». Главный арбитр встречи — француз Бенуа Бастьен. Игру «Бавария» — «Селтик» в прямом эфире покажет «Okko».
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.
В прошлую среду команды встретились в Глазго. «Бавария» вела встречу к уверенной гостевой победе со счетом 2:0 после голов Майкла Олисе и Харри Кейна, но в концовке едва не позволила шотландцам сравнять: Дайдзен Маеда размочил счет, а затем у хозяев были и другие моменты, чтобы уйти от поражения. Итоговый счет — 1:2, сохраняющий чемпионам Шотландии небольшие шансы на сенсацию в Мюнхене.
По игре «Бавария» оставляет вопросы: в первом тайме в Глазго фаворит проснулся лишь к перерыву, но начало встречи и ее концовка были полностью за «Селтиком». В чемпионате Германии баварцы удивили, не создав вообще никаких угроз в скучной игре с главным конкурентом «Байером» (0:0). Тренер «Селтика» Брендан Роджерс не планирует сдаваться: «На таком уровне нужно сыграть без страха. История спорта показывает, что все возможно».
Однако букмекеры не верят в «Селтик». Вероятность победы «Баварии» (которую для выхода в ⅛ финала устроит и ничья) оценивается крошечным коэффициентом 1.19. На победу «Селтика» в матче можно поставить с коэффициентом 13.0, а на сенсационный выход в следующую стадию — 15.0. Напомним, что в Лиге чемпионов более не действует правило выездного гола, и любая победа «Селтика» в основное время с разницей в один мяч переведет игру в дополнительное.
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