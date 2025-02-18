Матч «Бавария» — «Селтик» 18 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

Однако букмекеры не верят в «Селтик». Вероятность победы «Баварии» (которую для выхода в ⅛ финала устроит и ничья) оценивается крошечным коэффициентом 1.19. На победу «Селтика» в матче можно поставить с коэффициентом 13.0, а на сенсационный выход в следующую стадию — 15.0. Напомним, что в Лиге чемпионов более не действует правило выездного гола, и любая победа «Селтика» в основное время с разницей в один мяч переведет игру в дополнительное.