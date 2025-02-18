Матч «Бенфика» — «Монако» 18 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

Теперь для выхода в ⅛ финала ЛЧ представителю чемпионата Франции, цвета которого защищает полузащитник сборной России Александр Головин, необходима победа в гостях с разницей от двух мячей, а в случае минимального успеха (0:1, 1:2 и так далее), в игре будет назначено дополнительное время. Правда, сам россиянин команде помочь не сможет: после первой встречи с «Бенфикой» он выбыл из строя на несколько недель из-за очередной травмы. Без него монегаски на выходных уничтожили в чемпионате Франции «Нант» со счетом 7:1 и надеются переломить неудачный ход двухматчевого противостояния в Лиге чемпионов.