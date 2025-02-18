Матч «Бенфика» — «Монако» 18 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 23:00 мск и пройдет на стадионе «Эштадиу да Луж». Главный арбитр встречи — Гленн Нюберг из Швеции. Игру «Бенфика» — «Монако» в прямом эфире покажет «Okko».
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.
Перед началом раунда плей-офф шансы считались примерно равными, но португальский клуб изменил расклад, победив в первой игре в гостях со счетом 1:0 благодаря голу Эвангелоса Павлидиса на 48-й минуте. На ход встречи серьезно повлияло удаление полузащитника монегасков Али Эль-Мусрати на 52-й минуте, поэтому у «Бенфики» был значительный перевес по опасным моментам, а болельщики «Монако» могут быть довольны тем, что в Лиссабоне нужно отыгрывать лишь один мяч, а значит, еще далеко не все потеряно.
Теперь для выхода в ⅛ финала ЛЧ представителю чемпионата Франции, цвета которого защищает полузащитник сборной России Александр Головин, необходима победа в гостях с разницей от двух мячей, а в случае минимального успеха (0:1, 1:2 и так далее), в игре будет назначено дополнительное время. Правда, сам россиянин команде помочь не сможет: после первой встречи с «Бенфикой» он выбыл из строя на несколько недель из-за очередной травмы. Без него монегаски на выходных уничтожили в чемпионате Франции «Нант» со счетом 7:1 и надеются переломить неудачный ход двухматчевого противостояния в Лиге чемпионов.
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Букмекеры практически не сомневаются в выходе в ⅛ финала «Бенфики»: коэффициент 1.16 против 5.30 на «Монако». При этом самым вероятным исходом ответной игры они считают еще одну победу португальских «орлов»: коэффициент 1.85.