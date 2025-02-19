Анчелотти заявил, что устал играть против Гвардиолы

«Я устал видеть напротив себя Гвардиолу. Я по-прежнему считаю его фантастическим тренером, но мне надоело играть против него. Однако за ним всегда приятно наблюдать.



Мы с ним прекрасно понимаем, что это игра не между Анчелотти и Гвардиолой, а между “Реалом” и “Сити”, двумя командами, полными фантастических игроков. Мы знаем, что это будет сложный и интересный матч», — приводит слова Анчелотти TNT.