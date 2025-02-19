Анчелотти заявил, что устал играть против Гвардиолы

Напомним, первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» завершился победой испанского клуба со счетом 3:2. Ответная игра состоится сегодня, 19 февраля.
«Я устал видеть напротив себя Гвардиолу. Я по-прежнему считаю его фантастическим тренером, но мне надоело играть против него. Однако за ним всегда приятно наблюдать.
Мы с ним прекрасно понимаем, что это игра не между Анчелотти и Гвардиолой, а между “Реалом” и “Сити”, двумя командами, полными фантастических игроков. Мы знаем, что это будет сложный и интересный матч», — приводит слова Анчелотти TNT.
«Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов. В плей-офф с «Манчестер Сити» мадридский клуб встречается в четвертом розыгрыше главного европейского футбольного турнира подряд.
В 2020 году «Манчестер Сити» прошел «Реал» (4:2 по сумме двух матчей) в ⅛ финала Лиги чемпионов. В 2022 году команды сыграли в полуфинале, где «Реал» превзошел «Манчестер Сити» (6:5 по сумме двух матчей). В 2023 году клубы вновь встретились на той же стадии — дальше прошел «Манчестер Сити» (5:1 по сумме двух игр). В 2024 году «Реал» переиграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале в серии пенальти (3:3 — первый матч, 1:1 — второй, 5:4 по пенальти).