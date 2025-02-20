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«Это был идеальный вечер». Мбаппе — о хет-трике в ворота «Ман Сити»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (3:1) в ответном стыковом матче за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Marca.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Burak Akbulut/Anadolu via Getty Images

26-летний француз оформил свой второй хет-трик в составе «Реала», поразив ворота вратаря «горожан» Эдерсона на 4-й, 33-й и 61-й минутах матча.

«Это был просто идеальный вечер для нашей команды. Мы стремились к победе и желали пройти в ⅛ финала, для нас было естественно оказаться в следующей стадии. Игра против “Сити” была сложной, но мы выложились на все 100%. Это действительно отличный день для нас.

Я приехал в Мадрид не для того, чтобы демонстрировать плохую игру. Исполнение моей мечты о переходе в “Реал” уже в прошлом, теперь я хочу продемонстрировать лучшую версию себя. Адаптация завершена, и теперь моя задача проявить себя. Важнейший аспект — это завоевание трофеев. За всю карьеру я забил множество голов, но некоторые из них были забиты впустую. Я готов подписаться кровью, что с этими голами мы будем выигрывать титулы», — сказал Мбаппе.

Мбаппе перешел в «Реал» летом 2024 года из «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. Он провел за «сливочных» 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 27 мячей и сделал три голевые передачи.

«Реал» узнает соперника по ⅛ финала Лиги чемпионов после жеребьевки, которая пройдет в пятницу, 21 февраля. На этой стадии «королевский клуб» может встретиться с леверкузенский «Байером» или с другим мадридским клубом — «Атлетико».

Реал
3:1
Первый тайм: 2:0
Манчестер Сити
Футбол, Лига чемпионов, Стыковые матчи
19.02.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Хосеп Гвардиола
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
(Рауль Асенсио)
4′
Килиан Мбаппе
(Родригу)
33′
Килиан Мбаппе
(Федерико Вальверде)
61′
Манчестер Сити
Нико Гонсалес
90+2′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
22
Антонио Рюдигер
23
Ферлан Менди
35
Рауль Асенсио
5
Джуд Беллингем
38′
11
Родригу
8
Федерико Вальверде
90′
4
Давид Алаба
19
Дани Себальос
78′
6
Эдуардо Камавинга
7
Винисиус Жуниор
90′
16
Эндрик
9
Килиан Мбаппе
78′
21
Браим Диас
14
Орельен Тшуамени
83′
10
Лука Модрич
Манчестер Сити
31
Эдерсон
3
Рубен Диаш
24
Йошко Гвардиол
45
Абдукодир Хусанов
14
Нико Гонсалес
47′
20
Бернарду Силва
7
Омар Мармуш
26
Савио
5
Джон Стоунс
8′
6
Натан Аке
19
Илкай Гюндоган
28′
77′
8
Матео Ковачич
47
Фил Фоден
77′
87
Джеймс Макэйти
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
12
8
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
1
7
Угловые
5
9
Фолы
9
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Манчестер Сити
Лига чемпионов: таблица и календарь