«Это был идеальный вечер». Мбаппе — о хет-трике в ворота «Ман Сити»

26-летний француз оформил свой второй хет-трик в составе «Реала», поразив ворота вратаря «горожан» Эдерсона на 4-й, 33-й и 61-й минутах матча.
«Это был просто идеальный вечер для нашей команды. Мы стремились к победе и желали пройти в ⅛ финала, для нас было естественно оказаться в следующей стадии. Игра против “Сити” была сложной, но мы выложились на все 100%. Это действительно отличный день для нас.
Я приехал в Мадрид не для того, чтобы демонстрировать плохую игру. Исполнение моей мечты о переходе в “Реал” уже в прошлом, теперь я хочу продемонстрировать лучшую версию себя. Адаптация завершена, и теперь моя задача проявить себя. Важнейший аспект — это завоевание трофеев. За всю карьеру я забил множество голов, но некоторые из них были забиты впустую. Я готов подписаться кровью, что с этими голами мы будем выигрывать титулы», — сказал Мбаппе.
Мбаппе перешел в «Реал» летом 2024 года из «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. Он провел за «сливочных» 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 27 мячей и сделал три голевые передачи.
«Реал» узнает соперника по ⅛ финала Лиги чемпионов после жеребьевки, которая пройдет в пятницу, 21 февраля. На этой стадии «королевский клуб» может встретиться с леверкузенский «Байером» или с другим мадридским клубом — «Атлетико».