«Это был идеальный вечер». Мбаппе — о хет-трике в ворота «Ман Сити»

«Это был просто идеальный вечер для нашей команды. Мы стремились к победе и желали пройти в ⅛ финала, для нас было естественно оказаться в следующей стадии. Игра против “Сити” была сложной, но мы выложились на все 100%. Это действительно отличный день для нас.



Я приехал в Мадрид не для того, чтобы демонстрировать плохую игру. Исполнение моей мечты о переходе в “Реал” уже в прошлом, теперь я хочу продемонстрировать лучшую версию себя. Адаптация завершена, и теперь моя задача проявить себя. Важнейший аспект — это завоевание трофеев. За всю карьеру я забил множество голов, но некоторые из них были забиты впустую. Я готов подписаться кровью, что с этими голами мы будем выигрывать титулы», — сказал Мбаппе.