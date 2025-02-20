«Реал» может сыграть с «Атлетико» в ⅛ финала ЛЧ, «ПСЖ» — с «Барселоной»

Следующие соперники команд станут известны по результатам жеребьевки, которая пройдет в пятницу, 21 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. В ⅛ финала «Боруссия» сыграет с «Лиллем» или «Астон Виллой», «Реал» — с «Атлетико» или «Байером», «ПСЖ» — с «Ливерпулем» или «Барселоной», а соперником ПСВ могут стать «Арсенал» или «Интер».