«Реал» может сыграть с «Атлетико» в ⅛ финала ЛЧ, «ПСЖ» — с «Барселоной»

В заключительный игровой день в следующую стадию турнира пробились дортмундская «Боруссия», мадридский «Реал», «Пари Сен-Жермен» и ПСВ, которые выбили из турнира лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Сити», «Брест» и «Ювентус» соответственно.
Следующие соперники команд станут известны по результатам жеребьевки, которая пройдет в пятницу, 21 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. В ⅛ финала «Боруссия» сыграет с «Лиллем» или «Астон Виллой», «Реал» — с «Атлетико» или «Байером», «ПСЖ» — с «Ливерпулем» или «Барселоной», а соперником ПСВ могут стать «Арсенал» или «Интер».
Возможные пары ⅛ финала:
- «ПСЖ» — «Ливерпуль» / «Барселона»;
- «Брюгге» — «Лилль» / «Астон Вилла»;
- «Реал» — «Атлетико» / «Байер»;
- ПСВ — «Арсенал» / «Интер».
- «Бенфика» — «Барселона» / «Ливерпуль»;
- «Боруссия» Д — «Астон Вилла» / «Лилль»;
- «Бавария» — «Байер» / «Атлетико»;
- «Фейеноорд» — «Интер» / «Арсенал».
Первые игры ⅛ финала Лиги чемпионов состоятся