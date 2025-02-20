Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Реал» может сыграть с «Атлетико» в ⅛ финала ЛЧ, «ПСЖ» — с «Барселоной»

Завершились ответные стыковые матчи Лиги чемпионов УЕФА, после которых определились все 16 участников ⅛ финала турнира.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Burak Akbulut/Anadolu via Getty Images

В заключительный игровой день в следующую стадию турнира пробились дортмундская «Боруссия», мадридский «Реал», «Пари Сен-Жермен» и ПСВ, которые выбили из турнира лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Сити», «Брест» и «Ювентус» соответственно.

Следующие соперники команд станут известны по результатам жеребьевки, которая пройдет в пятницу, 21 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. В ⅛ финала «Боруссия» сыграет с «Лиллем» или «Астон Виллой», «Реал» — с «Атлетико» или «Байером», «ПСЖ» — с «Ливерпулем» или «Барселоной», а соперником ПСВ могут стать «Арсенал» или «Интер».

Источник: UEFA

Возможные пары ⅛ финала:

  • «ПСЖ» — «Ливерпуль» / «Барселона»;
  • «Брюгге» — «Лилль» / «Астон Вилла»;
  • «Реал» — «Атлетико» / «Байер»;
  • ПСВ — «Арсенал» / «Интер».
  • «Бенфика» — «Барселона» / «Ливерпуль»;
  • «Боруссия» Д — «Астон Вилла» / «Лилль»;
  • «Бавария» — «Байер» / «Атлетико»;
  • «Фейеноорд» — «Интер» / «Арсенал».

Первые игры ⅛ финала Лиги чемпионов состоятся 4—5 марта, ответные — 11—12 марта.

Реал
ПСЖ
Атлетико
Ливерпуль
Барселона
Байер
Интер
Лига чемпионов: таблица и календарь